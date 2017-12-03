Alfa Romeo, Formula 1’e Geri Dönüyor!

03 Aralık 2017 11:13
Alfa Romeo, Formula 1’e Geri Dönüyor!

Formula 1 tarihinin baş aktörlerinden olan Alfa Romeo, 33 yıl aradan sonra pistlere çıkacak.

 Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bünyesindeki en köklü otomobil markalarından Alfa Romeo, İsviçreli Sauber F1 Takımı ile Formula 1 Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında kurulan “Alfa Romeo Sauber F1 Takımı”, 2018 yılından itibaren Formula 1’de mücadele etmeye başlayacak. Son teknoloji Ferrari güç ünitesi kullanılacak olan araçlar, Alfa Romeo’nun sponsorluğunda, kendine özgü renklerini ve efsanevi logosunu taşıyacak.

 
Kökleri itibariyle Formula 1 tarihinin baş aktörlerinden olan Alfa Romeo, İsviçreli Sauber F1 Takımı ile imzaladığı teknik ve ticari ortaklık anlaşması kapsamında, birçok stratejik, ticari ve teknolojik iş birliği ve teknik bilgi paylaşımı da yapacak. 
 
Teknolojik üstünlüğü kadar, yarış pistlerine bıraktığı mirasıyla da tanınan Alfa Romeo, İkinci Dünya Savaşı öncesi Grand Prix’lerin tartışmasız şampiyonuydu. 1925 yılında GP Tipo 2’de ilk dünya şampiyonasını kazanan Alfa Romeo, 1950 ve 1951 yıllarında Nino Farina ve Juan Manuel Fangio ile ilk iki pilotlu dünya şampiyonasını kazanma başarısını gösterdi. 1961 ve 1979 yılları arasında birkaç değişik Formula 1 takımına motor tedariki sağlayan Alfa Romeo, 1979 yılında takım olarak geri dönmesinden sonra en iyi derecesini 1983 yılında takımlar şampiyonasında 6’ncı olarak aldı. Alfa Romeo geri dönüşüyle, 1985 yılında çekildiği Formula 1’e yeniden damgasını vurmayı ve zaferlerle dolu eski günlerine geri dönmeyi amaçlıyor.
 
 
“EFSANEVİ SPOR TARİHİNDE YENİ SAYFA AÇMAYA KARARLI”
Sauber F1 Takımı ile yapılan anlaşmanın 30 yılı aşkın bir aradan sonra Formula 1’e dönecek olan Alfa Romeo markasının yeniden şekillenmesinde kayda değer bir adım olacağını belirten Fiat Chrysler Automobiles CEO’su Sergio Marchionne, “Yapabileceklerini Giulia ve Stelvio ile kanıtlamış olan Alfa Romeo mühendisleri ve teknikerleri, bu deneyimi Sauber F1 Takımıyla paylaşma imkânı bulacak. Aynı zamanda Alfa Romeo hayranları da eşsiz, efsanevi spor tarihinde yeni bir sayfa açmaya kararlı olan araç üreticisini bir kez daha destekleme şansı bulacaklar” açıklamasında bulundu.
 
Sauber Holding AG şirketinin Başkanı Pascal Picci ise şunları kaydetti: “Alfa Romeo’yu, Sauber F1 Takımı’na dahil etmekten dolayı çok mutluyuz. Alfa Romeo’nun Grand Prix yarışlarında oldukça köklü ve başarılı bir geçmişi bulunuyor ve bu uluslararası saygın şirketin motor sporlarının zirve noktasına dönüşünde bizimle çalışmayı seçmesinden gurur duyuyoruz. Bir araç üreticisiyle beraber çalışmak Sauber Grup’un teknoloji ve mühendislik projelerini geliştirmesi için çok büyük bir fırsat. Alfa Romeo Sauber F1 Takımı’na birlikte büyük başarılar kazandırabileceğimiz konusunda kendimize güveniyoruz ve uzun, başarılı bir ortaklık olacağına inanıyoruz.” 
 
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