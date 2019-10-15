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Alman basınında büyük iddia: Volkswagen Türkiye yatırımını erteledi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Volkswagen’ın Türkiye’de yeni fabrika kurma kararını ertelediğini duyurdu.

Alman basınında büyük iddia: Volkswagen Türkiye yatırımını erteledi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Handsblatt gazetesinde yer alan habere göre Suriye'nin kuzeyine düzenlediği ve uluslararası tepki çeken harekat nedeniyle Türkiye'ye kurmayı değerlendirdiği araç fabrikası hakkında nihai kararını erteledi.

Şirket sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, "Durumu büyük endişe ile izliyoruz" dedi.

Manisa'da geçen hafta şirket kuran Volkswagen fabrikanın kurulması için yürütülen müzakerelerin son safhada olduğunu bildirmişti. Şirket henüz fabrika için nihai kararı almadı.

KAYNAK:REUTERS


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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen fabrika

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