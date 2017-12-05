Ankaralı işadamı aracını 8 kilometre swarovski taşla kapladı

05 Aralık 2017 16:43
Ankaralı işadamı aracını 8 kilometre swarovski taşla kapladı

Ankaralı işadamı yaklaşık 500 bin lira değerindeki otomobilini milyonlarca swarovski taşla kapladı. Başkent’te, 11 yıldır araç kaplama işi yapan Mustafa Baranlı, lüks otomobilini milyonlarca swarovski taşla kapladı. Daha önce de farklı tasarımlar ile sosyal medya da vatandaşların ilgisini çekmeyi başaran Baranlı, 'rüküş diyenler de oldu, beğenmeyenler de oldu ama çığlık atanlar da oldu' dedi.

Masasında bulunan swarovski taşla kaplı bir araç maketinden yola çıkarak işe başladıklarını kaydeden Baranlı, “Aracın tamamlanması yaklaşık 10 gün sürdü ve 8 kilometre taş kullandık. Bu kadar taşla aracı kaplamak gerçekten çok meşakkatli ve zordu” dedi.
 
 
 
Swarovski taşın uygulanma aşamasıyla ilgili bilgi veren Baranlı, otomobilin öncelikle gri bir folyoyla kaplandığını, daha sonra da teker teker taşların yerleştirildiğini, otomobili tekrar eski haline getirmek için uygulanan folyonun araca zarar vermeden sökülebileceğini söyledi. Gece gündüz süren çalışmanın ardından projeyi kısa bir sürede bitirdiklerini vurgulayan Baranlı, bu uygulamanın maliyetinin yaklaşık 30 bin lira olduğunu ve şov amaçlı yapıldığını kaydetti.
 
 
 
Baranlı, insanların tepkisini merak ettikleri için sosyal medyadan da paylaşımda bulunduklarını ve çok çılgın tepkiler aldıklarına dikkat çekerek, “Merak edenler, yolda görenler maalesef kopartmaya başladı. Tabi ki rüküş diyenler de oldu, beğenmeyenler de oldu ama çığlık atanlar da oldu. Sosyal medyada etiketlerde eşlerine, ‘Bana bunu alır mısın?’ diyen birçok kadın var. Erkeklerin işi çok zor” dedi. İHA
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Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 14 Oy
    Ben birçok insanın gözünde o otomobilden daha değersizim. Kötü bir insan olduğum için değil; işini düzgün yapan, kimseyi incitmeyen, sıradan bir insanım. Sadece kendimi o arabadan daha değersiz hissettim.
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  • 12 Oy
    arap özentiliğinin sınırına varmış bir sonradan görme olmasa ülkede yoksulluk varken bunu yapmazdı arapda aynen böyle degilmi yagı bol bullunca ......
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  • 5 Oy
    Her gittiğin yere de, beraberinde kapalı otopark'ta götürmeye unutma...
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  • 5 Oy
    Vurup yere düşenleri yerden toplasak kaskoya sigortaya gerek kalmaz.
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