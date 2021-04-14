Araç alacaklar dikkat: 3 yıldır dikkat çeken artış var!

ODD verilerine göre, Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları, bu yılın ilk 3 aylık dönemiyle geçen senenin aynı dönemi kıyaslandığında artış gösterdi.

Mart sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 119 bin 772 adetle yüzde 76,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı da 36 bin 692 adetle yüzde 23,5 olarak belirlendi.

Belirtilen dönemde satışı yapılan her 10 otomobilden 7'sinin, otomatik vites olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

'İNSANLAR DAHA KONFORLU YOLCULUK YAPMAK İSTİYOR'

Otomotiv firmasında satış müdürü olan Burak Şensaz, "2018'den bu yana otomatik şanzımanlarda ciddi artış var. Bunun en büyük nedenlerinden biri, tüketicinin talebi değişti.

ODD'nin rakamlarında, 2020 ile 2021'e baktığımızda yüzde 5'lik artış var. Şu an binek otomobillerde 100 araçtan 76'sı otomatik satılıyor.

Teknoloji ilerledi. Yeni otomatik şanzımanlar eskisi kadar arıza vermiyor. İnsanlarda güven oluştu. Bu nedenle tercih sebebi oldu. İnsanlar ödediği tutarın karşılığında haklı olarak daha konforlu yolculuk yapmak istiyor" dedi.

'3 YILDIR TALEP FAZLA'

Satış müdürü Yusuf Şahin ise "Otomatik şanzımana son 3 yıldır talep fazla. Şehir yaşamının kalabalığı, kadın sürücülerin otomatik şanzımanlı araçlarda daha rahat etmesi, çalışan erkek nüfusunun da işten çıktıktan sonra kalabalık trafikte daha rahat olmak istemesi talebi artırdı" diye konuştu.