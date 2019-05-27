Araç alım satımı yetki belgesi için son tarih 13 Ağustos

ETSO'dan yapılan açıklamada,"İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine İlişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti İşletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacağından işletmelere yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Yetki belgesi ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından verilir, yenilenir, iptal edilir.

Bu kapsamda yapılacak denetimler Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülür. Yönetmeliğin noterlerin yükümlülükleri başlıklı 21. maddesinin a bendinde 'ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletme adına tescilli taşıtların satışı ile bu İşletme aracılığı ile ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında işletmenin yetki belgesine sahip olduğunun doğrulanmasını, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti bilgi sisteminden yapmak, devir işlemini gerçekleştirecek kişinin yetkili olduğunu gösteren belgeyi istemek ve yetki belgesi numarasına satış sözleşmesinde yer verir' denildiğinden yetki belgesi almayanların noter satışı yapamayacağı da belirtilmektedir.Bu nedenle yetki belgesi alma son tarihi 13 Ağustos 2019 olduğundan, yetki belgesi almak için müracaat edilmeden önce ek1 ve ek2 belgeleri incelenerek gerekli belgelerin en kısa zamanda hazırlanarak ve işletmelerini yönetmeliğin 18'inci maddesinde aranan şartlara uygun hale getirerek müracaat edilmesi hususunu ilgililerin dikkatine sunarız"denildi.

KAYNAK:İHA

