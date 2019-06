Araç kiralama sektöründe, ‘bayram’ hareketliliği

“Araç paylaşım pazarı, 2025’te 20 milyon üye ve 500 bin araca çıkacak”

Müşteri tarafında ise paylaşım ekonomisinin büyümesini destekleyen ana unsurun “tasarruf” olduğunu vurgulayan Ekici, “Bu noktadan hareketle, görünen o ki araç paylaşım sektörünü 10 seneden kısa bir sürede 5 kat gibi inanılmaz bir büyüme bekliyor. Küresel rakamlara bakarsak 2015’te 4,8 milyon üye, 102 bin araç olan araç paylaşım pazarının; 2025’te 20 milyon üye ve 500 bin araca çıkacağı tahmin ediliyor” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de ise paylaşım ekonomisinin bilinirliğinin pek fazla olmadığını aktaran Ekici, bilinirliğin artması ile birlikte paylaşım ekosisteminin de hızla gelişeceğini öngördüklerini vurguladı. Ekici, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde kongre ve spor etkinlikleri ile ilgili organizasyonların daha sık düzenlenmesi, günlük araç kiralamayı bir nebze mevsimsel etkilerden kurtarıp yılın her ayında talep gören bir hizmet haline getirdi. Ayrıca günlük araç kiralamanın yeni model araçların geniş bir kitle tarafından test edilmesine olanak sağlamak gibi bir misyonu da var. Yeni araç satın almayı düşünen birçok kişi marka ve model tercihlerini, ilgilendikleri araçları öncelikli olarak kiralayıp denedikten sonra belirliyor. Bu çerçevede, günlük araç kiralamaya ülkemizin her ilinde artan bir talep olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Elbette yaz döneminde Antalya, Bodrum, Marmaris gibi tatil beldelerimizde talep üst düzeye çıkıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise talep, mevsimsel etkiden uzak olarak, her daim yüksek.”