FİNANS

Araç kiralama sektöründe, ‘bayram’ hareketliliği

OTOMOTİV HABERLERİ  | 03.06.2019 15:30 | Son Güncelleme

Araç kiralamada bayram yoğunluğu yaşanıyor. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, sektör olarak bayram tatili döneminde talep artışı beklediklerini, yaşanan artışın ülke ekonomisine sağlayacağı katma değeri de olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Araç kiralama sektöründe, ‘bayram’ hareketliliği

Bu yıl bayram tatilinin 9 güne çıkarılması, turizm sektörünü hareketlendirirken, söz konusu hareketliliğin araç kiralama sektörüne de yansıması bekleniyor. Araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında kurulan ve Türkiye’nin önde gelen 125 araç kiralama firmasının üyesi olduğu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, son dönemlerde tüm dünyada araç kiralamaya yönelik talebin artışa geçtiğini vurguladı. Ekici, “Genelleme yaparsak, araç sahipliği artık yeni kuşak için öncelikler arasında yer almıyor. Avrupa ve Amerika’da ‘Y’ nesli bir süredir araç sahipliği yerine kiralama sistemini tercih ediyor. ‘Araç paylaşım modelleri’ de tam bu ihtiyaçtan hareketle araç sahipliği yerine alternatif bir ulaşım çözümü olarak ortaya çıkıyor. Örneklerine giderek daha sık rastlamaya başladığımız saatlik kiralama hizmeti, Türkiye’de Zipcar, YoYo, Garenta Moov gibi markalar ile kısa dönem kiralama hizmetleri arasında bir seçenek olarak yer almaya başladı” dedi.

“Araç paylaşım pazarı, 2025’te 20 milyon üye ve 500 bin araca çıkacak”

Müşteri tarafında ise paylaşım ekonomisinin büyümesini destekleyen ana unsurun “tasarruf” olduğunu vurgulayan Ekici, “Bu noktadan hareketle, görünen o ki araç paylaşım sektörünü 10 seneden kısa bir sürede 5 kat gibi inanılmaz bir büyüme bekliyor. Küresel rakamlara bakarsak 2015’te 4,8 milyon üye, 102 bin araç olan araç paylaşım pazarının; 2025’te 20 milyon üye ve 500 bin araca çıkacağı tahmin ediliyor” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de ise paylaşım ekonomisinin bilinirliğinin pek fazla olmadığını aktaran Ekici, bilinirliğin artması ile birlikte paylaşım ekosisteminin de hızla gelişeceğini öngördüklerini vurguladı. Ekici, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde kongre ve spor etkinlikleri ile ilgili organizasyonların daha sık düzenlenmesi, günlük araç kiralamayı bir nebze mevsimsel etkilerden kurtarıp yılın her ayında talep gören bir hizmet haline getirdi. Ayrıca günlük araç kiralamanın yeni model araçların geniş bir kitle tarafından test edilmesine olanak sağlamak gibi bir misyonu da var. Yeni araç satın almayı düşünen birçok kişi marka ve model tercihlerini, ilgilendikleri araçları öncelikli olarak kiralayıp denedikten sonra belirliyor. Bu çerçevede, günlük araç kiralamaya ülkemizin her ilinde artan bir talep olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Elbette yaz döneminde Antalya, Bodrum, Marmaris gibi tatil beldelerimizde talep üst düzeye çıkıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise talep, mevsimsel etkiden uzak olarak, her daim yüksek.”

“MEB’in kararı sektöre canlılık katacak”

“15 Mayıs 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini sektörümüz açısından da olumlu değerlendiriyoruz” açıklamasını yapan Ekici, “Kasım ve Nisan aylarında yapılacak olan ilave ara tatillerin, günlük araç kiralama sektörüne canlılık katacağını, bu dönemlerde talep artışı beklediğimizi, dolayısıyla ülke ekonomisine yaratacağımız katma değerin de artacağını ifade edebilirim” dedi.

Bayram tatili döneminde araç kiralamak isteyenlere de önerilerde bulunan Ekici, bu tür yoğun dönemlerde araç rezervasyonlarının mümkün olduğunca erken yapılması gerektiğini vurguladı. Araç kiralama hizmetinin mutlaka kurumsal bir firmadan alınması gerektiğine dikkat çeken Ekici, “Yurt çapında tanınan ve ana iş alanı araç kiralama olan kurumsal markaların tercihi gerek kiralama sürecinde gerekse sonrasında tüketicilerin sorunsuz ve tatmin edici hizmet almasını sağlayacaktır. TOKKDER olarak, tüm Türkiye ekonomisi ve sektörümüz adına verimli bir yaz dönemi olmasını dileriz” diye konuştu. (İHA)

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Bayram öncesi piyasa hareketlendi!Bayram öncesi piyasa hareketlendi!
Hibrit ve elektrikli otomobiller trafikte yoğunlaşıyor Hibrit ve elektrikli otomobiller trafikte yoğunlaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç kiralama bayram tokkder

En Çok Okunan Haberler

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kritik rakamlar sonrası Bakan'dan ilk açıklama!

Kritik rakamlar sonrası Bakan'dan ilk açıklama!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

O otomobiller tarihe karışıyor

O otomobiller tarihe karışıyor

İşte en çok satılan otomobil markası!

İşte en çok satılan otomobil markası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası hareketlendi

Bayram öncesi piyasa hareketlendi!

Hibrit ve elektrikli otomobiller trafikte yoğunlaşıyor

Hibrit ve elektrikli otomobiller trafikte yoğunlaşıyor

Sakarya otomotiv ihracatına damgasını vurdu

Sakarya otomotiv ihracatına damgasını vurdu

Sigortacılardan bayram tatiline çıkacaklara uyarı

10 milyon araç sürücüsüne uyarı

Motosikletlere köprü müjdesi

Binlerce kişiye müjde! Köprüler ücretsiz olacak

'Dizel yakıtlı araçlar kent merkezine girmesin' talebi

Şehir içinde dizel mahkemeye taşınıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.