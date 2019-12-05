FİNANS

Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.12.2019 10:09 | Son Güncelleme

TÜVTÜRK, muayene öncesinde, araç sahiplerinin kolaylıkla yapabileceği 10 basit kontrolü paylaştı.

Kış koşullarında araçların bakımlarının, muayenelerinin düzenli yapılması sadece araç sahibinin değil, çevredekilerin de güvenliği açısından önem taşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın (UAB), belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti vermeye tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK, muayene tarihi gelen araç sahipleri için araçlarını daha güvenli hale getirecek hem de basit sorunlar yüzünden muayeneden kalma ihtimalini azaltacak önerileri sunuyor.

Araç sahiplerinin araç muayene öncesi yapabileceği 10 basit kontrol şöyle;

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Anahtar Kelimeler:
araç muayene tüvtürk Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
madem muayane parası mtv parası trafik sigortası parası alınıyorsa bütün bakımlarınıda istasyon kendisi yapsın
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