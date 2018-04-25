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Audi 1.16 milyon arabayı geri çağırdı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

Otomobil devi Audi, yaptğı açıklamada dünya genelinde 1.16 milyon adet aracı geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

Audi 1.16 milyon arabayı geri çağırdı

Audi tarafından yapılan açıklamada, bazı modellerdeki elektrikli soğutma pompasında yer alan aşırı derecede ısınma veya nemden kaynaklı kısa devre riski nedeniyle yangın çıkma riski olduğu gerekçesiyle dünya geneline toplam 1.16 milyon adet aracı geri çağırma kararı alındığı belirtildi.

1.16 milyon araçtan 342 bin adedi ABD’de bulunuyor. Audi, geri çağırma kapsamındaki araçların listesini kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre 2013 - 2017 yılları arasında üretilen Audi A5 Sedan, A5 Cabriolet ve Q5 modellerinin yanı sıra 2012 - 2015 üretimi Audi A6 serisi ve 2013-2016 model, EA888 Evo2 olarak bilinen 2.0 litre Turbo motora sahip tüm Audi A4 Sedan ve A4 Allroad araçlar listeye dahil.

Audi sözcüsü Udo Ruegheimer, söz konusu sorun nedeniyle bugüne dek hiçbir yaralanma veya kaza raporlanmamış olsa da, soğutma sistemindeki tasarım hatasının çeşitli güvenlik sorunlarına yol açabileceğini ve bunların başında yangın riski olduğunu söyledi.

Geri çağırma planı kapsamında, yetkili Audi servisleri ücretsiz olarak pompaları yenisiyle değiştirecek ancak bunun için öncelikle yedek parçaların tedarik edilmesi gerekiyor.

Audi’nin pompa parçasından kaynaklı geri çağırma ikinci kez başına geliyor. Almanya merkezli üretici 2017’nin Ocak ayında da benzer araba modellerini, yine elektrikli soğutma pompasının yol açtığı güvenlik riskinden dolayıgeri çağırmak zorunda kalmıştı. (Habertürk)

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audi otomobil

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