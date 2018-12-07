FİNANS

Audi 16 milyar doları gözden çıkardı!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.12.2018 09:15 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen Group’un ikinci büyük markası Audi, geçtiğimiz günlerde 14 milyar avroluk (15.9 milyar $) bir yatırım planına onay verdi. İşte detaylar.

Audi 16 milyar doları gözden çıkardı!

Alman otomotiv devi Audi, 2023 yılına kadar elektrifikasyon ve otonom sürüş teknolojilerine yaklaşık 14 milyar avro yatırım yapacağını açıkladı. Volkswagen Group’un aynı beş yıllık dönem için harcamayı taahhüt ettiği miktar ise 44 milyar avro biliniyor. Tabii bu rakamlar sektörün hızla değişen ihtiyaçları nedeniyle her gün artıyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönem için harcanması planlanan miktar 34 milyar avro civarındaydı. Grubunun ikinci en büyük markası olan Audi ise artan yatırımlardan payını alıyor.

Şirket, 2019-2023 döneminde harcamayı taahhüt ettiği 14 milyar avronun sadece bir başlangıç olduğunu elektrifikasyon ve otonom sürüş teknolojilerine yapılacak olan yatırımların kademeli olarak arttırılacağını açıkladı. Tabii şirket gelecek yatırım planlarında her kadar e-hareketlilik ve otonom sürüş teknolojileri alanlarına odaklansa da bu yatırımların içinde üretim tesislerinin dijitalleşme süreci, mevcut iş modelinin geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetleri gibi önemli kalemlerde bulunuyor.

Audi CEO’su Bram Scot: “Elektrikli hareketlilikte kararlı bir şekilde ilerliyoruz” dedi.

Halihazırda tanıttığı üç yeni nesil elektrikli otomobili olan Audi, 2025 yılına kadar piyasaya yaklaşık 20 elektrikli model sunmayı planlıyor. Bu modellerin yaklaşık yarısını tam elektrikli modellerin oluşturacağı biliniyor.

Markanın ürün yelpazesinde şimdilik üç saf elektrikli model bulunuyor. Bunlardan ilki Eylül ayının ilk günlerinde Brulssels fabrikasında üretime giren Audi e-tron SUV. İkincisi ise geçtiğimiz günlerde 2018 LA Auto Show’da tanıtılan ve 2020 yılında Tesla Model S’in karşısına rakip olarak çıkarılması planlanan e-tron GT. Bir diğeri ise önümüzdeki yıl yola çıkacağı açıklanmasına rağmen hala tartışma konusu olan e-tron Sportback.

Son olarak, geçtiğimiz günlerde 2018 LA Auto Show’a bizzat katılan markanın dış tasarım sorumlusu Andreas Mindt, markanın Volkswagen Group’a ait MEB platformunu kullanacak ve A3 Sportback muadili olacak tam elektrikli bir kompakt hatchback üzerinde çalıştığını açıkladı. Söz konusu giriş seviyesindeki modelin Volkswagen ID hatchback’e doğrudan rakip olacağı düşünülüyor.

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