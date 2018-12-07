Audi 16 milyar doları gözden çıkardı!

Alman otomotiv devi Audi, 2023 yılına kadar elektrifikasyon ve otonom sürüş teknolojilerine yaklaşık 14 milyar avro yatırım yapacağını açıkladı. Volkswagen Group’un aynı beş yıllık dönem için harcamayı taahhüt ettiği miktar ise 44 milyar avro biliniyor. Tabii bu rakamlar sektörün hızla değişen ihtiyaçları nedeniyle her gün artıyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönem için harcanması planlanan miktar 34 milyar avro civarındaydı. Grubunun ikinci en büyük markası olan Audi ise artan yatırımlardan payını alıyor.

Şirket, 2019-2023 döneminde harcamayı taahhüt ettiği 14 milyar avronun sadece bir başlangıç olduğunu elektrifikasyon ve otonom sürüş teknolojilerine yapılacak olan yatırımların kademeli olarak arttırılacağını açıkladı. Tabii şirket gelecek yatırım planlarında her kadar e-hareketlilik ve otonom sürüş teknolojileri alanlarına odaklansa da bu yatırımların içinde üretim tesislerinin dijitalleşme süreci, mevcut iş modelinin geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetleri gibi önemli kalemlerde bulunuyor.