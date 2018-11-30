Audi A3 Coupe için hazırlıklar başladı

Audi, uzun süredir gündemi meşgul eden olan dört kapılı bir Audi TT geleceği iddialarına nihayet açıklık getirdi. Alman otomotiv devi böyle bir ihtimalin mümkün olmadığını açıkladı. Ancak bu durumun markanın kompakt dört kapılı bir coupe planlamadığı anlamına gelmediğini özellikle belirtti. Bu durum akıllara Audi’nin 2020 model yılı ile başlatmayı planladığı dördüncü nesil Audi A3 serisine dört kapılı bir coupe varyantın dahil olabileceği ihtimalini getirdi. Başka bir kaynağa göre ise eski Audi CEO’su Rupert Stadler tutuklanmadan önce zaten Audi A3 Coupe üretimi için onay vermişti.

Şimdilik Audi’nin iddiaları yalanlamadı. Öte yandan böyle bir modelin varlığını açıkça teyit de etmedi. Ancak eldeki bilgilerin tamamı Audi’nin 2020 yılında sedan, hatchback (Sportback veya Liftback) ve cabrio olarak piyasaya sürmeyi planladığı dördüncü nesil Audi A3 serisine dört kapılı bir coupe versiyonu dahil olacağını gösteriyor. Ayrıca seride S3 ve RS3 gibi yüksek performanslı versiyonların bulunmaya devam edeceği düşünülüyor.