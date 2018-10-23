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Audi e-tron teslimatları gecikecek

OTOMOTİV HABERLERİ  | 23.10.2018 08:36 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Audi ilk tam elektrikli SUV modeli e-tron için bugün kritik bir açıklama yaptı. Yazılım sorunları nedeniyle Audi e-tron teslimatlarının yaklaşık dört hafta gecikebileceğini açıklayan Alman lüks otomobil üreticisi bütün gözleri üzerine çekti. İşte detaylar.

Audi e-tron teslimatları gecikecek

Geçtiğimiz Eylül ayının ilk haftasında üretim hattına giren ve 17 Eylül tarihinde San Francisco’da yapılan bir etkinlikte dünya prömiyeri gerçekleştirilen Audi e-tron SUV için her şey yolunda gidiyor derken ortaya önemli bir yazılım sorunu çıktı. Bu durumdan ilk olarak Alman gazetesi Bild am Sonntag bahsetti ve sorunun teslimatları etkileyebileceğini söyledi. Nitekim öyle de oldu.
Ingolstadt merkezli otomotiv devi Audi, ilk tam elektrikli SUV’u e-tron için yaklaşık 15.000 adet ön sipariş aldı. Teslimatları zamanında tamamlaması için de bu işe Aralık ayında başlaması gerekiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yazılım sorunları bu tarihi yaklaşık olarak dört hafta kadar öteleyebilir. Belki de bu gecikme ayları bulabilir.

Ortaya çıkan raporlara göre e-tron’da kullanılan yazılımlardan biri aracın geliştirilme sürecinde değiştirildi. Yeni yazılımın seri üretimde kullanılabilmesi içinse yeni bir yasal düzenleyemeye ihtiyacı var. Audi e-tron’un düzgün çalışabilmesi için bu oldukça önemli. Audi sözcüsünün açıklamaları yönde. Peki gecikmedeki gerçek sebep yazılım sorunu mu ? Ortaya çıkan bazı söylentiler teslimatlardaki gecikmenin Güney Koreli batarya üreticisi LG Chem’den kaynaklandığı yönünde.

LG Chem, Avrupa’da Audi’nin de bünyesinde bulunduğu Volkswagen Group ve bunun yanı sıra Daimler AG gibi birçok otomotiv devi için batarya tedariki gerçekleştiriyor. Son dönemde çıkan iddialar LG Chem’in Avrupa’dan gelen yüksek talebi fırsat bilip Audi’den bataryalar için yaklaşık % 10 daha fazla para talep ettiği yönünde. Audi’nin ise bu parayı ödemeyi reddettiği biliniyor. Tabii ne Audi sözcüsü ne de LG Chem henüz bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.

Son olarak, Audi e-tron teslimatlarını her ne sebepten gecikecek olursa olsun sonuç Audi için değişmeyecek. Söz konusu model Alman otomotiv devi için oldukça önemli. Çünkü o Alman üreticinin ilk tam elektrikli premium SUV modeli. Üretime erken girmesi ve son dönemde üretimde vites yükseltmesi ile piyasada Tesla Model X, Mercedes-Benz EQC SUV ve Jaguar I-Pace gibi rakipleri karşısında inisiyatif kesinlikle Audi’deydi. Ancak son duruma göre eşitlik sağlanmış gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
audi e-tron SUV

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