Audi e-tron teslimatları gecikecek

Geçtiğimiz Eylül ayının ilk haftasında üretim hattına giren ve 17 Eylül tarihinde San Francisco’da yapılan bir etkinlikte dünya prömiyeri gerçekleştirilen Audi e-tron SUV için her şey yolunda gidiyor derken ortaya önemli bir yazılım sorunu çıktı. Bu durumdan ilk olarak Alman gazetesi Bild am Sonntag bahsetti ve sorunun teslimatları etkileyebileceğini söyledi. Nitekim öyle de oldu.

Ingolstadt merkezli otomotiv devi Audi, ilk tam elektrikli SUV’u e-tron için yaklaşık 15.000 adet ön sipariş aldı. Teslimatları zamanında tamamlaması için de bu işe Aralık ayında başlaması gerekiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yazılım sorunları bu tarihi yaklaşık olarak dört hafta kadar öteleyebilir. Belki de bu gecikme ayları bulabilir.

Ortaya çıkan raporlara göre e-tron’da kullanılan yazılımlardan biri aracın geliştirilme sürecinde değiştirildi. Yeni yazılımın seri üretimde kullanılabilmesi içinse yeni bir yasal düzenleyemeye ihtiyacı var. Audi e-tron’un düzgün çalışabilmesi için bu oldukça önemli. Audi sözcüsünün açıklamaları yönde. Peki gecikmedeki gerçek sebep yazılım sorunu mu ? Ortaya çıkan bazı söylentiler teslimatlardaki gecikmenin Güney Koreli batarya üreticisi LG Chem’den kaynaklandığı yönünde.