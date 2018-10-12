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Audi fabrikayı değiştirdi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.10.2018 09:53 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Audi, giriş seviyesindeki aracı Audi A1’in üretimini Audi Brussels fabrikasından İspanya – Martorell’de bulunan SEAT fabrikasına taşıdı. Yeni nesil Audi A1 serisinin ilk örnekleri üretim hattından çıktı. İşte detaylar...

Audi fabrikayı değiştirdi

Yeni nesil Audi A1, Alman otomotiv devinin Martorell’de ürettiği ikinci model. 2011 yılından geçtiğimiz Temmuz ayına kadar markanın kompakt SUV modeli Audi Q3’ten 800.000 adet üreten fabrikaya şimdi de markanın giriş seviyesindeki önemli bir rekabetçi modeli olan A1 emanet edildi. Volkswagen Group bünyesinde oldukça başarılı işlere imza atan SEAT – Martorell ekibi geçtiğimiz yıl yaklaşık 450.000 araç üretti. VW Group için stratejik bir öneme sahip olan bu fabrika, aynı zaman İspanya’nın en büyük otomobil fabrikası.

Şimdi gelelim yıllarca Audi Brussells fabrikasından çıkan A1’in İspanya’ya aktarılması olayına. Markanın önemli bir premium modeli olan Audi Q3’ün üretiminin Macaristan- Györ’e taşınması ile SEAT – Martorell’in üretim hacminde bir boşluk oluştu. Bu nedenle A1 üretimi buraya aktarıldı. Artık A1’in montajı burada, İspanyol kız kardeşleri Seat Ibiza ve Arona ile aynı bantlarda yapılacak.

Audi A1, Seat’ın İbiza ve Arona modelleri ile aynı platformu kullanıyor!

Volkswagen Group’a ait MQB A0 platformunu kullanan bu üç kardeş model için üretim artık çok daha verimli hale gelecek. Bunun yanı sıra A1 üretiminin İspanya’ya taşınmasında lojistik faktörler de etkili. Birçok otomotiv parça tedarikçinin yer aldığı İspanya’da tedarik zinciri kusursuz işlediği için A1 artık daha seri üretilebilecek. Öte yandan SEAT – Martorell’den çıkan araçlar demiryolu üzerinden Barcelona limanına ve buradan tüm dünyaya dağıtılıyor. 

VW Group bünyesinde faaliyet gösteren Audi ve SEAT, ortak girişimleri ile büyük bir sinerji yakaladı. Her yıl Martorell’de yüksek kalite standartlarında üretilen yarım milyon araç, lojistik engellere takılmadan hem maliyet hem de zaman tasarrufu ile ülkemiz dahil birçok otomobil pazarına ulaşıyor. 

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