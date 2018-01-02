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AVM otoparklarında sigorta şirketi uyarısı

02 Ocak 2018 14:29

Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş, alışveriş merkezlerinin otoparklarındaki trafik kazalarında bazı sigorta şirketlerinin kazanın karayolu dışında gerçekleştiğini gerekçe gösterip zararı karşılamadığını belirterek, vatandaşları bu duruma karşı uyardı.

AVM otoparklarında sigorta şirketi uyarısı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, D.D'nin kullandığı şirket otomobili, tek yön ve otopark çıkışı olan yöne dönmek istemesinin ardından o sırada otoparktan çıkış yapan O.Y'nin yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Tutanak tutulmasının ardından O.Y, durumu sigorta şirketine bildirdi. Sigorta şirketinin olayın karayolunda değil de otoparkta meydana geldiğini gerekçe göstererek zararı karşılamayacağını belirtmesi üzerine kendi imkanlarıyla otomobilini tamir ettiren O.Y, uğradığı maddi kaybın karşılanması için D.D'nin çalıştığı şirket ile sigorta şirketine dava açtı.

İzmir 11. İcra Müdürlüğünün icra takibine itiraz etmesinin ardından O.Y, bu itirazın reddini ve zararının karşılanmasını talep ederek İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurdu.

Mahkemenin, tarafların kusurunun tespit edilmesi için dosyayı gönderdiği Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi, "Maddi hasarlı kazanın meydana geldiği yer (AVM otoparkı) itibarıyla trafik kazası niteliğinde olmadığının anlaşılması ve ihtisasları dışında olması" gerekçesiyle herhangi değerlendirme yapılmadan dosyayı geri gönderdi.

O.Y'nin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin, Adli Tıp Kurumunun AVM otoparklarını trafik alanı saymamasına yönelik bir karar verip Yargıtayın da bunu onaması halinde alışveriş merkezlerinin otoparklarında meydana gelen kazalarda kimsenin sigortadan para alamayacağını belirtti.

Mahkemenin ilerleyen günlerde dosyayı karara bağlayacağını dile getiren Akyüz, "Ölümlü veya ağır yaralamalı trafik kazası meydana gelse, mağdur olan taraf karşı tarafın sigortasından hiçbir şey talep edemeyecek. Sadece araba sürücüsü ve sahibinden talep edebilecek." dedi.


SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TUZAĞINA DÜŞÜLMEMELİ

Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ikinci maddesinin trafikle ilgili kural, şart, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını, denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsadığını anımsatarak maddenin "a" bendinde "Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu, eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler"de bu kanun hükümlerinin uygulandığının açık olduğunu söyledi.

Sigorta şirketlerinin bu kanun hükümlerine göre AVM otoparklarındaki trafik kazalarından sorumlu olduğunu savunan Tokbaş, buna ilişkin püf noktanın kanunda net bir şekilde belirtildiğine vurgu yaparak, "Bazı sigorta şirketleri, AVM otoparklarında meydana gelen trafik kazalarının karayolu dışında olduğunu gerekçe göstererek zararı karşılamıyor ancak kanun çok açıktır." dedi.

Bu şirketlerin, kendi sorumluluğundan kurtulmak, süre uzatmak veya durumu ihtilaf hale getirmek için kaçtıklarını ancak bunun kanun ve hukuka aykırı olduğunu belirten Tokbaş, şöyle devam etti:

Bu olaylar son zamanlarda meydana geldiği için Hazine Müsteşarlığının, vatandaşların dava açmasını beklemeden, duruma el atarak bu şekilde hareket eden sigorta şirketlerini tespit ederek yaptırımda bulunması gerekiyor. Vatandaş, AVM otoparklarındaki trafik kazalarında sigorta şirketlerinin tuzağına düşmemeli. Kanun, sigorta şirketlerinin genel şartlarından daha kapsayıcıdır. Bütün sigorta şirketleri, kanun hükümlerine uymak zorundadır.


Birçok sigorta şirketinin genel şartlarını kanun gibi yansıtmaya çalıştığını ve bu durumun sıkıntıya neden olduğunu vurgulayan Tokbaş, genel şartların hiçbir zaman kanunun önüne geçemeyeceğine dikkati çekti. AA

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Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 8 Oy
    devlet vatandasını korusun ,sigorta şirketini değil
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  • 3 Oy
    Olamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz
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  • 3 Oy
    Kanuna uygun kurulan ve araçların girip çıkabileceği,hareket edebileceği her yer trafik alanı sayılır bu kadar da olmaz. Madem öyle o zaman neden kapalı otopark var tabiki araçlar için robotlar için değil heralde.Şu saçmalığa bakar mısınız.
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  • 3 Oy
    vatandaş bunlara kazık atmakta hakılı adamlar bindereden su getiriyorlar havaya park edecek değilya bu araba.
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  • 2 Oy
    VANADAŞA ÖNEMLİ UYARIMI ..VANADAŞ KİM
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