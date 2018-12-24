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Avrupa otomotiv pazarı 11 ayda yüzde 1,1 büyüdü

OTOMOTİV HABERLERİ  | 24.12.2018 16:54 | Son Güncelleme

Avrupa otomotiv pazarı, 2018'in ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 büyüyerek 16 milyon 950 bin 139’a ulaştı.

Avrupa otomotiv pazarı 11 ayda yüzde 1,1 büyüdü

Avrupa otomotiv pazarı, 2018'in ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 büyüyerek 16 milyon 950 bin 139’a yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Kasım ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv satışları, bu yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 16 milyon 950 bin 139 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 16 milyon 770 bin 223 adet satış gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde otomotiv satışlarını en çok artıran pazarlar sırasıyla yüzde 23,9 ile Litvanya, yüzde 21,9’la Romanya ve yüzde 18,9’la da Macaristan olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde otomotiv satışlarında en fazla düşüş yüzde 13,1’le İzlanda'da, yüzde 6,1’le İngiltere’de ve yüzde 3,4’le de İtalya’da belirlendi.

Türkiye, kasım ayı sonunda yüzde 33,56 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında sekizinci sırada yer almaya devam etti.

Avrupa otomotiv pazarı kasım ayında ise geçen yılın kasım ayına göre yüzde 6,4 daralarak 1 milyon 383 bin 406 adete geriledi. KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa otomotiv pazarı Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)

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