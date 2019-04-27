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Ayaklı galericilere kötü haber!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.04.2019 10:17 | Son Güncelleme

Noterden yapılan araç alışverişlerin "İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi"ne (İETTS) işleneceğini belirten Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, bu sistemin ticaret yapan ile yapmayanı ayıracağını söyledi.

Ayaklı galericilere kötü haber!

İnternet üzerinden araç alım satımı, ikinci el oto sektörünün kalbi olan galericilerin işleri durma noktasına getirdi.

Sektörün son bir yıl içinde yüzde 50 daraldığını kaydeden Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "İnternet üzerinden kendilerini galerici olarak görünenler sektörü lekeliyor. Ancak ikinci el yönetmeliği 13 Ağustos 2019 yılında yürürlüğe girecek. Artık ikinci el oto alım satımları için devlet yetkili ekspertizlere sorumluluk getirdi. Yetki belgesi ve TSE belgesi olan ekspertizlerden alınan araçlara vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile binebilir. Ama tabii ki burada da sorunlar olacak. Aracı siz sağlam vereceksiniz; kusurların tespitinde zorluk yaşanacaktır. Halk yavaş yavaş buna alışmaya başladı. Bu tür yerlerden araba almaya önem verdi. Çünkü piyasada ve internetten alınan araçlardan yapılan dolandırıcılıklar veya yetkisiz ekspertiz tarafından verilen raporlar bu piyasayı daraltmıştı. Bizi de dolayısıyla ister istemez zan altına sokuyordu. Çünkü önüne gelen galericiyim ve esnafım diyordu. Bunun da önüne yönetmelik ile geçilecek. İnanıyorum ki güvenli alışverişler olacak" dedi.

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"TİCARET YAPANLARLA YAPMAYANLAR AYRILACAK"

İkinci el yönetmeliğine göre motorlu kara taşıtı ticareti yapan vergi levhalı olan insanların meslekî yeterlilik ve yetki belgesi alması gerektiğini belirten Yanık, "Vatandaş yine istediği gibi araba alıp satabilecek. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak yönetmelikte kimsenin fark etmediği bir husus var. Ticaret Bakanlığı noterlere bir sorumluluk yükledi. 13 Ağustos tarihinden itibaren noterden yapılan araç alışverişleri 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi'ne (İETTS) işlenecek. Vatandaş da araba satsa, yetkili veya yetki belgeliler de alım satım yapsa bilgi havuzuna kaydedilecek. Ticaret yapmayanla, yapanlar ayrılmış olacak. Usulsüz ticaret yapanlar geçmiş dönemde olduğu gibi incelemeye alınacak. Usule uygun ticaret yapmaları sağlanacak. Ticaret yapmamak şartı ile vatandaş satış yaptı ise ona da kimse bir şey diyemeyecek" şeklinde konuştu.

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İHA

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