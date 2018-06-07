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Bakan Ağbal açıkladı! Hurda araca 10 bin liralık vergi teşviki başlıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.06.2018 09:05 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Hurdaya ayrılacak araçlar için vereceğimiz ÖTV teşviki uygulamasını yönlendirecek tebliğ hazırlığını tamamladık" dedi.

Bakan Ağbal açıkladı! Hurda araca 10 bin liralık vergi teşviki başlıyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hurdaya ayrılacak araçlar için verilecek olan vergi teşkivi hakkında açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Hurdaya ayrılacak araçlar için vereceğimiz ÖTV teşviki uygulamasını yönlendirecek tebliğ hazırlığını tamamladık. Ekonomi Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız tebliğ, pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanacak ve uygulama başlayacak. Şimdiden çok sayıda hurda otomobilin toplandığı ve uygulamanın biran önce başlamasının beklendiği anlaşılıyor. Otomotiv firmaları da büyük bir kampanyaya hazırlanıyor. 16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini hurdaya çıkaran vatandaşlarımız, yeni araç alırlarsa ÖTV'yi 10 bin lira daha az ödeyecek. Yani, yeni araçlarını 10 bin lira daha ucuza almış olacak" açıklamasında bulundu.

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