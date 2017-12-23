Bakan Özlü: Türkiye'nin Mercedes'ini yapacağız

23 Aralık 2017 17:11
Bakan Özlü: Türkiye'nin Mercedes'ini yapacağız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile ilişkin, "Nasıl Almanya'nın Mercedes'i, Volkswagen'i varsa, nasıl Fransa'nın Renault'u, Citroen'i varsa Türkiye'nin de dünya ölçeğinde, dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak" diye konuştu.

Düzce'de partisinin İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"na katılan Özlü, bakanlık olarak yerli otomobil çalışmalarını  yürüttüklerini söyledi.
 
Çok çalıştıklarını belirten Özlü, "Türkiye'de ilk defa, Türkiye'nin kendi markası olacak bir otomobil tasarımı yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük 5 firmasını bir araya getirdik. Nasıl Almanya'nın Mercedes'i, Volkswagen'i varsa, nasıl Fransa'nın Renault'u, Citroen'i varsa Türkiye'nin de dünya ölçeğinde, dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak, en gözde, toplum tarafından en sahiplenilmiş, en fazla talep olan projesini biz yürütüyoruz" dedi.
 
'BÜYÜK BİR SAHİPLENME VAR'
 
Yerli otomobille alakalı çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini aktaran Özlü, "Büyük bir toplumsal sahiplenme olduğuna inandığım bir proje bu. Bu bakımdan bu konuyu da çok iyi çalışıyoruz" diye konuştu.
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Okuyucu Yorumları20 yorum
  • 31 Oy
    yerli saman yok, yerli aşı yok, yerli dana yok... ama yerli mercedes olacak. sen de bunu yedin?
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  • 18 Oy
    volvonun fabrıkası ve tüm hakları ile 5 milyardolara türkiyeye satılması teklif edilmesini hükümet niçin değerlendirmemiştir, bu paraya volvoyu çinliler havada kapmışlar. bizim paramızmı yoktu alamadık derseniz, size şunu derim 45 milyardolar suriyelilere yedirdikve hiç geri gelmicek, 5 milyar dolara volvoyu alamıcagız oylemi. niçin almadık biliyormusunuz hazır ithal ettiğimiz araçtan devlet hiç bir gideri olmadan vatandaştan yüzde yüz verği aldıgı içindir dünyada kendi halkını sömüren böyle bir sistem yok.
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  • 24 Oy
    saman ithal eden akp mi yapacak
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  • 9 Oy
    GÜLDÜRMEYIN MILLETI SUSUN BARI
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  • 23 Oy
    eski hükümetler medyada sorgulanmalı 80 yıldır ne iş yapmışlar?
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  • 9 Oy
    he yaparsınız yerli olmasına rağmen 300 bin ytl de fiyat çekersiniz bir de üzerine vergi basarsınız millet binemez sadece seyreder
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  • 7 Oy
    hep laf laf laf.10 yıl oldu ortada sadece laf,söz var.icraat yok.bu araba yapmak ne zor işmiş be arkadaş.bir şeyi söylersin 1 yıl sonra yaparsın.işte bu buyrun binin dersin.bizde herkes yapacağız,yaptık..derken 10 yıl geçti,araba nerde?yok.oy nerde? o da yok...
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  • 6 Oy
    he he
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  • 8 Oy
    tabeee,,uçak oldu sıra arabada
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  • 3 Oy
    aracın adı süper murat yada süper anadol olsun.
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  • 5 Oy
    Birisi şunu uyandırsın. :D
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  • 3 Oy
    bizim memlekette planlı veya zorlama ile bir şey olmuyor, ancak bir amatör tarafından bir icat yapılırsa ancak kabul görüyor o da şu zamana kadar ortaya çıkmadı.
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  • 8 Oy
    Ne güzel...batı bizi katlama KISKANACAKKKKK!!! :)))))))))))))
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  • 6 Oy
    Bıktık bu cek cak ekli cümlelerden. kardeşim yapın öyle konuşun. Biz laf duymak istemiyoruz, icraat görmek istiyoruz.
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  • 2 Oy
    işvevden tırA YÜKLEYİP ĞELĞİİNİZ ARACIN ÇKAMA OLDUĞU ANLAŞILMASIYDI BİZE YUTTURACAK TINIZ ŞİMDİ BU ÇAKMAYI ŞEYİMİ YUTTURACAKSINIZ
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  • 4 Oy
    O adamlar şimdiki durumlarına 1 Asır gibi zamanda geldiler. Bizimkiler apalamadan koşalım diyorlar. Şayet Devrim otomobilinin üretimi devam etmiş olsaydı onlara yaklaşırmıydık yoksa satarmıydık Ama biz satmayı üretmeden tüketmeyi severiz. Bizi tüketici toplu haline getirdiler özal başlattı Akp tamamladı
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  • 5 Oy
    Yerli ve milli..
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  • 22 Oy
    BUNUDA ELESDIREN var kesin amac REISi elesdirmek deyilmi insallah olsun diyen vatanini sevendir haset muhalifler asla ikdidar olamiyacaksiniz
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  • 11 Oy
    millet yerli araba manyağı korkmayın ve bir an önce yapın artık bazı parçaları yabancı olsada olur önemli olan yerli marka ve SERVİS AĞI ayrıca yedek parça ve servis maliyeti uygun olursa başka araba satılmaz bu memlekette inanın bana
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  • 16 Oy
    MİLLİ OLSUN TÜRK MÜHENDİSLERİMİZ ÜRETSİN YETER DA MİLLET ALIR SIRAYA BİLE GİRER ONLARINKİNDEN KALİTELİ OLSUN SAYIN BAKANIMIZ DÜNYA ÇATLASIN PATLASIN
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