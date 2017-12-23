Bakan Özlü: Türkiye'nin Mercedes'ini yapacağız

Düzce'de partisinin İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"na katılan Özlü, bakanlık olarak yerli otomobil çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Çok çalıştıklarını belirten Özlü, "Türkiye'de ilk defa, Türkiye'nin kendi markası olacak bir otomobil tasarımı yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük 5 firmasını bir araya getirdik. Nasıl Almanya'nın Mercedes'i, Volkswagen'i varsa, nasıl Fransa'nın Renault'u, Citroen'i varsa Türkiye'nin de dünya ölçeğinde, dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak, en gözde, toplum tarafından en sahiplenilmiş, en fazla talep olan projesini biz yürütüyoruz" dedi.

'BÜYÜK BİR SAHİPLENME VAR'

Yerli otomobille alakalı çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini aktaran Özlü, "Büyük bir toplumsal sahiplenme olduğuna inandığım bir proje bu. Bu bakımdan bu konuyu da çok iyi çalışıyoruz" diye konuştu.