FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Bakan Varank, 2020 yılı otomobil satış rakamlarını paylaştı

Bakan Varank, 2020 yılı otomobil satış rakamlarını paylaştı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.03.2021 17:19 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl yüzde 1,8 büyüyen Türkiye'de, 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet ve 983 bin bilgisayar satıldığını bildirdi.

Bakan Varank, 2020 yılı otomobil satış rakamlarını paylaştı

Varank, Twitter hesabından 2020'de Türkiye'de gerçekleştirilen otomobil ve elektronik ürün satışlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Türkiye'nin geçen yıl yüzde 1,8 büyüdüğünü anımsatan Varank, 2020'de ülkede 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet, 983 bin bilgisayar, 10,8 milyon cep telefonu, 2,6 milyon televizyon ve 7,6 milyon beyaz eşya satıldığını kaydetti.

AA

Kısıtlama kalktı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi!Kısıtlama kalktı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Kısıtlama kalktı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendiKısıtlama kalktı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi
Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi
Hakan Atilla istifa etti!
Hakan Atilla istifa etti!
İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama
İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama
Halkbank'tan kadın girişimcilere destek
Halkbank'tan kadın girişimcilere destek
Dolar yükselişe geçti: Yüzde 2 arttı!
Dolar yükselişe geçti: Yüzde 2 arttı!
Mevduat faizleri yatırımcısına kaybettirdi
Mevduat faizleri yatırımcısına kaybettirdi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Altın neden yükselmiyor?
Altın neden yükselmiyor?
Takipte borcu olanlara müjde!
Takipte borcu olanlara müjde!
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısıtlama kalktı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi!
Kısıtlama kalktı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi
İkinci el araç kredisi veren bankalar – Hangi banka ikinci el otomobil kredisi veriyor?
İkinci el araç kredisi veren bankalar!
Otogazlı otomobil satışları düştü, hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Renault Clio fiyatları ne kadar? Renault Clio 2021 fiyat listesi
Renault Clio fiyatları ne kadar?
Renault Captur 2021 fiyat listesi | Yeni yıla özel kampanya
Renault'tan Captur kampanyası
En çok otomatik vites otomobil satıldı! İşte en çok satılan otomobiller!
En çok satılan model belli oldu!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.