Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması! '2022'de caddelerde göreceğiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na atanan CEO ile ekibinin son derece tecrübeli ve profesyonel olduğunu belirterek, “Çok özverili çalışıyorlar. Arkadaşımızın gelmesiyle aslında asıl proje de başlamış oldu. İş akışları ortaya çıkarıldı. İş akışları planlandığı gibi devam ediyor. İnşallah 2019 yılı sonunda bir prototip ortaya çıkaracaklar. Türkiye’nin otomobilinin prototipini görmüş olacağız. Şu anda iki boyutlu çizimler tamamlandı, oldukça güzel bir araç ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımıza iki boyutlu çizimlerini arz ettik.” diye konuştu.

SÜREKLİ MESAJ ALIYORUZ

Yeni süreçte projede her şey planlandığı gibi gittiğini, 2022 yılında yerli otomobili caddelerde göreceklerini kaydeden Varank, “Şu anda planda bir sıkıntı yok. Girişim gurubu çağı yakalamış, bu fırsat penceresini değerlendirmiş olarak bir modeli ortaya çıkaracak. Bu modelin tutulacağına inanıyorum. Ortaya koyacakları araç sınıfının en iyisi bir elektrikli otomobil olacağı için pazar sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum. Bunun için elektrikli araçların altyapısı ile ilgili işlemleri en kısa zamanda Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Çağın gereklerine uygun bir otomobil ortaya çıkaracağından ihracatı da yakalayacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızdan, kamu kurumlarından, kamu görevi yapan Sivil Toplum Kuruluşlarından ‘Şu araç çıksa da kendi aracımıza binsek’ diye sürekli mesajlar alıyoruz.” dedi.