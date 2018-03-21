FİNANS

Bakan'dan yerli otomobille ilgili önemli açıklama

21 Mart 2018 14:44

Sanayi Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesinde teknik mali analiz çalışmasının bitmek üzere olduğunu söyledi. CEO'yu bu ay içinde atamayı düşündüklerini söyledi

Bakan'dan yerli otomobille ilgili önemli açıklama
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.
 
Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özlü yerli otomobilde gelinen son noktanın ne olduğunu sorması üzerine şunları kaydetti:
 
“Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere. Bir CEO ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz.”
 
“HESAPLAMA YÖNTEMLERİMİZ AB STANDARTLARINDA OLACAK”
 
Bakan Özlü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sanayi üretim endeksi hesaplamalarında değişiklik yapmasının nedeninin sorulması üzerine, “Onu TÜİK’e sorsanız daha iyi. TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getiriyor. Hesaplama yöntemlerimiz Avrupa Birliği standartlarında olacak” dedi.
 
BÜYÜME TAHMİNİ
 
Bakan Özlü, 2018 yılı büyüme tahmini ve sanayide ne gibi gelişmelerin olacağının sorulması üzerine, “2018’de büyüme devam edecek. Orta vadeli planda bir büyüme hedefimiz var. Ama 2018 için de bunun üzerinde bir büyüme bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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