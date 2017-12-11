Bakanlık egzoz muayenesi yaptırmayanları tespit edecek

11 Aralık 2017 12:09
Bakanlık egzoz muayenesi yaptırmayanları tespit edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk "Emniyetten tüm araçların listelerini alacağız. Bizde egzoz muayenesi yaptıranlar var. Listeden egzoz muayenesi yaptırmayanları tespit edeceğiz. Vatandaşı o noktada uyaracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Öztürk, Türkiye'de yaklaşık 22 milyon araç bulunduğunu belirterek, "Emniyetten tüm araçların listelerini alacağız. Bizde egzoz muayenesi yaptıranlar var. Listeden egzoz muayenesi yaptırmayanları tespit edeceğiz. Vatandaşı o noktada uyaracağız ve zaman zaman da birlikte denetim sisteminin daha yaygınlaştırılması için çalışma yapacağız." dedi.
 
Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de motorlu araçların hava kirleticilerin başında geldiğini vurguladı.
 
Özellikle 15 yaş üstü motorlu araçların daha fazla hava kirliliğine neden olduğunu dile getiren Öztürk, "Türkiye'de yaklaşık 22 milyon araç var. Bu araçların yüzde 30'u 15 yaş üzeri, yaşlı. Bu araçların fenni muayeneleri, egzoz muayenelerine baktığımız zaman, yaşlı araçların fenni muayeneye gelmediğini görüyorum. Bunlar arızalı, hatalı, çevre düşmanı araçlar." ifadelerini kullandı.
 
 
Özellikle hava kirliliğindeki partikül maddenin en büyük kaynaklarından birinin "dizel" yani "motorin" kullanan araçlar olduğunu aktaran Öztürk, bu araçların fenni muayene ve egzoz muayenesini aksatmadan yaptırmalarının hava kirliliği açısından önemine işaret etti.
 
Araç sahiplerinin egzoz emisyon ölçümünü 50 liraya yaptırabildiklerini hatırlatan Öztürk, bunu süresinde yaptırmayanların ise yaklaşık bin 50 lira ceza ödemek zorunda kaldığını söyledi.
 
Hava kirliliğine neden olan motorlu araçlara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ile bir çalışmaları olduğunu belirten Öztürk, "Emniyetten biz tüm araçların listelerini alacağız. Bizde egzoz muayenesi yapılanlar var. Listeden egzoz muayenesi yaptırmayanları tespit edeceğiz. Vatandaşı o noktada uyaracağız ve zaman zaman da birlikte denetim sisteminin daha yaygınlaştırılması için çalışma yapacağız." diye konuştu.
 
Bu konuda yerel yönetimlere de büyük görevler düştüğünü anlatan Öztürk, il ve ilçelerde insanların araba kullanımını minimize etmek için bisiklet kullanımını teşvik edecek günler düzenlenmesini istedi.
 
EGZOZDAN EN ÇOK TRAFİK POLİSLERİ VE TAKSİ ŞOFÖRLERİ ETKİLENİYOR
 
Öztürk, 50 metreye kadar arabanın egzozundan çıkan kirleticilerin kişileri etkilediğini dile getirerek, hava kirliliğine uzun süre maruz kalan ve risk altındakilerin açık büfede çalışanlar, trafik polisleri, taksi şoförleri, benzin ve motorin dağıtıcıları, otoparklarda ve otoyol gişelerinde çalışan kişiler olduğunu kaydetti.
 
"Temel hedefimiz vatandaşın daha temiz hava solumasıdır." diyen Öztürk, bu konuda farkındalığın artırılması için Bakanlık olarak "Ulaşım Kaynaklı Hava Kirliliğinin sağlık Üzerine Etkileri" başlıklı bir kitapçık hazırladıkladıklarına da vurgu yaptı.
 
KİTAPÇIKTAN BİLGİLER
 
Kitapçıkta, motorlu araçların yaşlandıkça tükettikleri yakıt miktarı ve kirletici emisyonunun arttığı belirtilerek, özellikle yaşlı motorlu, periyodik bakımı ve onarımı yapılmayan, karbüratörlü, istiap haddinin üzerinde yük taşıyan araçlar ile bozuk yollar ve trafik tıkanıklığının hava kirliliğinin artışına neden olduğu bildirildi.
 
Taşıt emisyonlarının sürüş düzenleri, hız ve trafik sıkışıklığı, rakım, meteorolojik şartlar, aracın tipi, boyutu, yaşı, fenni muayenesi, egzoz muayenesi, emisyon kontrol ekipmanı ile bakımından etkilendiği bilgisine yer verilen kitapçıkta, trafik kaynaklı hava kirleticilerin karbonmonoksit, partikül maddeler, azot oksitler, uçucu organik karbonlar, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), yaz aylarında ozon, karbondioksit gibi maddelerin salınımına yol açtığı belirtildi.
 
Kitapçıkta motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğine uzun süre solunum yoluyla maruz kalan kişilerde, akciğer hastalıkları, solunum fonksiyonlarında düşme, sitogenetik bozukluklar, immünolojik hastalıklar, endokrin bozuklukları, kanser, gürültü ve stres gibi hastalıkların görülebileceği aktarıldı.
 
Kitapçıkta özellikle egzoz muayenesi ve bakım-onarımı yapılmayan dizel taşıtlardan salınan kirleticilere maruz kalma süresine bağlı olarak kişilerde oluşacak AKUT etkilerin ise "Göz ve burun tahrişleri, stres, inme, astım, saman nezlesi, alerjik duyarlılaşma, akciğer fonksiyonlarında zayıflama, baş ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı" şeklinde olduğu bilgisine yer verildi.
 
TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU "CADDEYE BAKAN PENCERELERİ KAPATIN" UYARISI
 
Bu konuda kısa vadede alınabilecek önlemlere de dikkat çekilen kitapçıkta, egzoz kaynaklı hava kirliliğini önlemek için kamuoyu algısının oluşturulması, anti-rölanti ve düşük emisyonlu bölge uygulamasının devreye konması, özellikle trafiğin yoğun olduğu Sabah ve akşam saatlerinde trafik polisleri, açık büfede çalışanlar, otoyol gişe ve otopark çalışanları, taksi şoförleri, akaryakıt istasyonlarında çalışanlar ve diğerlerinin maske takmalarının teşvik edilmesi, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çalışanların sağlık muayenesinin periyodik yapılması, trafiğin yoğun olduğu meydana, caddeye ve sokağa bakan pencerelerin kapalı olması gerektiği aktarıldı.
 
Ayrıca, trafiğin yoğun olduğu ve durma noktasına geldiği yerlerde araçların rölantide çalıştırılmaması, toplu taşıma duraklarının kavşaklar geçildikten sonraki kısımda yapılması, çocukların okula gidişinin bisikletle veya yürüyerek olacak şekilde planlanması ve elektrikli /doğalgazlı toplu taşıma ve taksi kullanılması gerektiği de kitapçıkta paylaşıldı.
 
 
AA 
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Okuyucu Yorumları27 yorum
  • 32 Oy
    daha başka ceza kesme yöntemleri bulun bunlar az kalıyor para lazım sonuçta %11 büyümüş devlet ???
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  • 21 Oy
    Belediye otobüsleri ve trafikte bazı araçlar çıkardıkları kara dumanla adeta askeri tatbikattaki tanklar gibi sisleme yapıp havayı feci kirletiyorlar bunlara da bir önlem almak lazım değil mi?Ama kontrol etsen bunların egsoz pulu alınmıştır.Yani parayı bastır egsoz pulu al sonra duman devam, parasını verdi mi işle tamamdır..
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  • 3 Oy
    @tberk70 aynen dediğiniz gibi
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  • 21 Oy
    sanki düzgün egzoz muayenesi yapılıyor da, özel istasyonlar her arabayı geçiriyor, sizin işiniz çevre koruma değil para toplamak. geçin bu ayakları
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  • 21 Oy
    cezadan başka bır yönetımlerı yok zaten halkı soyun bakalım ne kadar soyabılecenız
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  • 25 Oy
    yapın tabi çok şükür sayenizde arabamdan kurtuldum beter olsunlar tüm akpliler önemli olan akpye gelir sebep ne olursa olsun
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  • 20 Oy
    PARA LAZIM HACI KİME NE HAVA KİRLİLİĞİNDEN. EGZOS MUAYENESİ 5-6 BİNLİRALIK BİR MAKİNE BİR BORUYU SOK ÇIKAR AL 50 TL OHHHHH HERSENE MİLYONLARCA ARAÇ MİSSSSSS
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  • 16 Oy
    Para mı bitti...
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  • 15 Oy
    hep para hep para.... tüv muayene 200 küsür lira.. egzoz muayene 50 lira.. sigorta 700-800 lira.. mtv zaten almış yürümüş.. gariban vatandaşın bi maaşı var ha.. şunların hepsinin toplamı gayet rahatlıkla 500-600 civarı olabilir.. ama işte söz konusu para olunca ne din kalıyor ne iman.. bi sözle töbe yarabbi diyorlar.. ama fiili olarak paraya tapmış herkes...
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  • 12 Oy
    Bir de egzozu patlatarak gezen magandalara el atsanız keşke
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  • 12 Oy
    KARDESİM BİRİ BAKANLIGA SÖYLESİN EGZOS MUANESİ OLMADAN TÜVTÜRK ZATEN VİZE VERMİYOR.YANİ ARAÇ MUAYENEDEN GECEMİYOR
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  • 11 Oy
    çekin artık cebinizi vatandaştan.Bir kötü arabaya dünya vergi ceza vs...Yeter yahu
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  • 10 Oy
    Arabaların etinden sütünden isinden pasından ne buluruzda sağarız diye saldırıyolar.
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  • 9 Oy
    kısaca deseniz ey türk halkı ekonomi bitik cari açıkda aldı başını gidiyor enflasyonda zaten artık hesaplanamıyor sap samana karışdı cezayla vergiyle cebinizdekileri alacaz bunu deseniz daha dogru olacak herşeyimiz tamam da cam filmi eksoz gazımı kaldı
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  • 7 Oy
    Bence de gerekli kontroller yapılmalı,yapılmayanları da trafikten çekmeli ki trafik kazalarına sebebiyet vermemesi için.Kum ve hafriyat kamyonlarına da dikkatinizi oraya çekseniz daha sağlıklı olur.
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  • 9 Oy
    Hiç başka iş kalmadı da eksoz Emisyon ölçümümü kaldı.Vatandaşabu kadar da ceza kesmek niye acaba,araba binmekten de nefret ettirdiler,zatan akaryakıt fiatları zirvede üstüne üstlük birde ceza kesin tam olsun.
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  • 8 Oy
    Trafik yakalayınca ceza keser,parasız kalan hükümette ikinci ceza için bahane bulmuş o da keser.TASARRUF ETMEYEN BAŞLAR,HALKI VERGİ VE HARACA BAĞLAR.
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  • 7 Oy
    NERDEN NASIL PARA ALABİLİRİZ VATANDAŞI NASIL MAĞRUD EDERİZ BİR ARA FİLİMDENDİ ŞİMDİ EKSOZDAN YARIN LASTİKTEN BENZİNDEN ZATEN HERGÜNKÜ ZAMLARLA ALIYORLAR DELİ DUMRUL GİBİ GELENDENDE PARA GİDENDENDE PARA
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  • 7 Oy
    para lazımmm
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  • 8 Oy
    arkadaş artık teknoloji devrindeyiz, hala vize muyanesinin trafikte kontrol yakalanmasını beklemek nedir??? Araçlar belli vize yapılan belli, zamanın da yaptırmayanı kolay bir yazılımla belirlersin direk cezayı adresine postalarsın. Çevreye zarar vermenin önüne geçmiş olursun gerçekten büyük ve küresel bir problem.
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  • 5 Oy
    Para lazımsa..
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  • 1 Oy
    ben bedava olursa yaptırırım, yoksa bana ne umrumda değil.
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  • 1 Oy
    ben partikül filtreli euro5 motor kullanıyorum emisyon yok denecek kadar az,her gün akşam yol güzergahımda önüme çıkan bir iş yeri servisi eski bir 302 yada halk otobüsü ortalığı kara dumana boğuyor baksanız egzos muayenesi vardır..amaç doğayı korumak ise yanlış uygulama,ama amaç sadece rant ise ki bence öyle,gayet başarılı...parayı ver de ne kadar kirletirsen kirlet hayatımız bürokrasi ve evraktan ibaret hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor..
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  • 2 Oy
    Temel hedefimiz vatandaşın daha temiz hava solumasıdır
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  • 0 Oy
    vatandaşı nasıl düdükleyeceğinizi sapıttınız hadi hayırlısı
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  • 0 Oy
    kasada para bitmiş pamuk eller cebe beyler hadi bakalım :)
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  • 0 Oy
    nerden ceza yazarızın peşinde bu akpeliler Allah sizi bizim başımıza bela diye yolladı bir daha da almadı
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