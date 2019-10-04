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Bankaların faizleri indirmesi sonrası sonrası üretime hız verdi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, kamu bankalarınca başlatılan düşük taşıt kredisi kampanyasının yılın son bölümünde pazara önemli bir hareketlilik getireceğini belirterek, "Markamıza ait modellerin üretimini gerçekleştiren Tofaş Fabrikası, yaşanan olumlu gelişmeler doğrultusunda üretime hız verdi." ifadesini kullandı.

Bankaların faizleri indirmesi sonrası sonrası üretime hız verdi

Fiat'tan yapılan açıklamada, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdüğü anımsatıldı.

Açıklamada kampanyaya ilişkin görüşleri yer alan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, yılın son çeyreğine girerken taşıt sahibi olmak isteyen tüketicilerin bu fırsattan azami oranda yararlanmasını istediklerini kaydederek, ekimde Fiat showroomlarında her bütçe ve ihtiyaca uygun farklı ödeme seçenekleriyle çok özel fırsatların tüketicileri beklediğini aktardı.

Fiat markasının uyguladığı özel kampanyalarla her zaman tüketicinin yanında olduğunu vurgulayan Aytaç, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan gelişmeler yılın son bölümünde pazara önemli bir hareketlilik getirecek ve pazarı büyütecektir. Bu doğrultuda, yıl sonunda pazarın 450 bin adedin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Fiat markası olarak satışını gerçekleştirdiğimiz otomobil ve ticari araçların yüzde 95'i yerli üretim modellerden oluşuyor. Markamıza ait modellerin üretimini gerçekleştiren Tofaş Fabrikası, yaşanan olumlu gelişmeler doğrultusunda üretime hız verdi. 1 Ekim'den itibaren yerli üretimde Euro 6D emisyon seviyesine geçtik ve bu kapsamda dizel motorlu Fiat marka araçların tamamı SCR adı verilen Seçici Katalitik İndirgeyici emisyon azaltma sistemiyle donatıldı."

FİAT, KAMPANYAYA HEM OTOMOBİL HEM TİCARİ ARAÇLA KATILIYOR

Kampanyanın 1 Ekim'de başladığı belirtilen açıklamada, Fiat'ın bu özel taşıt kredisi kampanyasına hem otomobil hem de ticari araç modelleriyle katılan tek marka olduğu aktarıldı.

Kampanya kapsamında, Fiat'ın Doblo ve Fiorino modellerini tercih eden tüketicilerin 120 bin TL tutar ve 60 aya kadar vadeli taşıt kredisine yüzde 0,49 faiz oranıyla sahip olabileceği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Üç bankadan kullanılabilecek bu avantajlı koşullara, Egea Sedan, Egea HB ve Egea SW modellerini tercih eden tüketiciler ise 120 bin TL'lik tutar ve 30 aya kadar vade seçeneğiyle yine yüzde 0,49 faiz oranıyla ulaşabilecek. Sunulan kredi koşulları yerine araçlarını peşin olarak satın almayı düşünen tüketiciler ise Fiat bayilerinde yine oldukça avantajlı nakit ödeme fırsatlarından yaralanabilecek. Fiat Egea'ya ekim ayı boyunca 76 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Fiat kredi faiz

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