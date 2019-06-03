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Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası hareketlendi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 03.06.2019 15:19 | Son Güncelleme

Bayramda kendi otomobiliyle seyahat etmek isteyenler ikinci el otomobillere yöneldi.

Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası hareketlendi

Ramazan bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik yaşanıyor.

Otomobil satıcıları ikici el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda alıcıları uyarıyorlar.

İkinci araç alan kişilerin alacakları aracın boyasına, kaportasına motor ve şase numaralarına mutlaka dikkat etmeleri gerektiği belirten satıcılar, Ekspertiz raporu almadan araçla ilgili karar vermemeleri gerektiğini dile getirdiler.

Motor kilometresinin de ikinci araçlarda dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olacağını dile getiren uzmanlar, “Plakadan hasar kaydını sorgulayabilirler. Noter satışı olmadan imza atılmadan önce kesinlikle satıcıya para verilmesin” uyarısında bulundular.

Piyasaların henüz istenilen hareketlilikte olmadığını dile getiren satıcılar, bayram sonrası ikinci el otomobil piyasasının daha da hareketlenmesini beklediklerini dile getirdiler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa 2. el otomobil

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