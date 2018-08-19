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Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı öncesi araç satışlarında hareketlilik yaşandığını ifade eden Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, dövizdeki artışın vatandaşları sıfır araç yerine ikinci ele yönelttiğini söyledi.

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

Bayram öncesi kurbanlık pazarında olduğu gibi araç alım satımlarında da hareketlilik yaşanıyor. Eskisi gibi bayram öncesi ve sonrası araç alımında fiyat farkı yaşanmadığını ifade eden Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "Araba artık bir ihtiyaç. İnsanlar ellerine para geçince hemen araba almak istiyor. Bayram öncesinde işler iyi gidiyor. Bayram sonrasında da böyle olmasını ümit ediyoruz. Tatile giderken millet araba alır zihniyeti ortadan kalktı. Ancak son zamanlarda Amerika'nın Türkiye üzerinde oynadığı oyunlarda piyasada bir gerilme oldu. Ama otomotiv sektöründe çok çabuk atlatıldı. Zaten doların da geri gelmesi ve halkımızın bunu bilmesi işleri sekteye uğratmadı. İşler geçen seneki gibi seyretmekte. Dolar ve avrodaki hareketlilik sıfır araç fiyatlarına yansıdı. Vatandaşlar da ikinci ele yöneldi” dedi.

"KULAKTAN DOLMA, SUNİ FİYAT ARTIŞLARINA ALDIRIŞ ETMEYİN"

Piyasadaki anormal artışların kendilerini ve ikinci el fiyatları etkilemediğini belirten Yanık, "Zaten araçlarımızı döviz üzerinden satmıyoruz. Türk Lirası üzerinden sattığımız için inmesi ve çıkması bizi ilgilendirmiyor. Suni fiyat artışı ve kulaktan dolma söylentiler var. Bin lira, 3 bin lira, 10 bin lira gibi artış olmadı, olacağını zannetmiyoruz. Halkımız da gelip istedikleri gibi arabalarını alabilir. Ekonomik savaşta biz de artışa mehil vermeden tedbirimi almış durumdayız. Tek sıkıntı, araç bulamıyoruz. Çünkü istediğimiz kriterlerde, temiz ve kilometresi düşük araç yok” diye konuştu.

"ARABAYI GÖRMEDEN KAPORA VERMEYİN"

Son dönemlerde dolandırıcılıklardan çok şikayet aldıklarını belirten Yanık, “Sahte ekspertiz raporları var. Dolandırıcılık artık sınır tanımıyorlar. Tarattıkları ekspertiz raporlarının içini boşaltıp ellerindeki arabalara göre yeniden yapıyorlar. Bunun için araba alacaklar mutlaka arabalarını ekspertize kendileri götürsünler. İnsanların verdiği ekspertiz raporlarına inanmasınlar. Yani tanıdıkları yerlerden araba alsınlar ve tanıdıkları yerlerde ekspertiz yaptırsınlar. Hatra binayen yapılan ticaretlerde şikayet had safhada. İnternetten yapılan ticaretlere dikkat etsinler, çıkardıkları havalelere dikkat etsinler, gönderdikleri kaporalara dikkat etsinler. Arabayı görmeden ve notere gitmeden kesinlikle alım satım yapmasınlar. Yaparlarsa mağdur olurlar ve zarar görürler” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil ikinci el araba

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