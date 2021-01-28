FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Benzin, motorin ve LPG indirimi 2021... EPGİS duyurdu: indirim var mı, pompaya ne zaman yansıyacak?

Benzin, motorin ve LPG indirimi 2021... EPGİS duyurdu: indirim var mı, pompaya ne zaman yansıyacak?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 28.01.2021 07:54 | Son Güncelleme

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV karşılanma oranlarına ilişkin açıklamaların "büyük indirim" olarak haberleştirildiğini belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, "Bu haberlerle tüketiciler yanıltılmaya çalışılıyor. Pompa fiyatına yansıyacak değişiklikleri vatandaşlarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz." dedi.

Benzin, motorin ve LPG indirimi 2021... EPGİS duyurdu: indirim var mı, pompaya ne zaman yansıyacak?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıtta olası indirimlerin fiyatlara yansıması için fiyatlarda önce eşel mobil sistemi ile ÖTV’den karşılanma miktarlarının altına inilmesi gerektiğini söyledi.

EPGİS'in akaryakıt fiyatlarında ÖTV karşılanma oranlarına ilişkin yaptığı açıklamaların "büyük indirim" şeklinde haberleştirildiğini belirten Aktaş, "Bu haberlerle tüketiciler yanıltılmaya çalışılıyor. Pompa fiyatına yansıyacak değişiklikleri vatandaşlarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz. Devlet, eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden kaynaklı pompa satış fiyatı yükselişlerini, ÖTV’nin eş oranda düşürülmesi yoluyla sınırladı. Bu mekanizma ile fiyatlardaki yükseliş, gerçek satış fiyatı içindeki ÖTV miktarından düşülerek pompa satış fiyatı sabit tutuluyor." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Dikkat! MTV ödemeleri için son günlerDikkat! MTV ödemeleri için son günler
Dolar güne düşüşle başladıDolar güne düşüşle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı
Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Okuyucu Yorumları 3 yorum
2 gün oldu hâlâ indirim yok neden acaba. Hep yalan dolan sınız. Zam olsa anında uygularsanız.
zam anında devreye giriyor
yani indirimler ötv ye göre ayarlanmış alacak verecek yok diyorlar ????????????
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasada yaprak kıpırdamıyor! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? İkinci el araç piyasasında son durum
Piyasada yaprak kıpırdamıyor! Şimdi araba alınır mı?
İkinci el araç piyasasında düşüş! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? Piyasada son durum
İkinci el piyasasında son durum! Şimdi araba alınır mı?
Dolar düşüyor araba fiyatları da düşecek mi? Uzman cevapladı: Sıfır araba fiyatları neden düşmüyor?
Dolar düşüyor:Araba fiyatları da düşecek mi?
İşte 2021'de fiyatı düşen en ucuz sıfır arabalar listesi: Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!
Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!
İkinci el araç piyasasında düşüş! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? Piyasada son durum
İkinci el piyasasında son durum! Şimdi araba alma zamanı mı?
Dolar düşüyor araba fiyatları da düşecek mi? Uzman cevapladı: Sıfır araba fiyatları neden düşmüyor?
Dolar düşüyor! Peki araba fiyatları da düşecek mi?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.