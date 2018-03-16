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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den yerli otomobil açıklaması

16 Mart 2018 10:42

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü projeleriyle ilgili açıklama yaptı. Yerli otonun CEO’sunun Türk olacağını ve Martta CEO konusunda karar verileceğini belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den yerli otomobil açıklaması
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 5 yeni petrokimya bölgesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "150 milyar dolar ciro hedefliyoruz" dedi. Petrol üretmeyen Singapur'un Jurong Adası'nda kurduğu dev petrokimya tesisi ile yılda 66 milyar dolar ciro yaptığını vurgulayan Özlü, "Türkiye'nin sıçrama yapmasını istiyoruz. Türkiye'nin sıçrama yapabileceği tek alan sanayi ve teknoloji. Başka nasıl sıçrama yapacağız?" diye konuştu.
 
TESİSLERDEN BİRİ CEYHAN'DA OLACAK
 
Tesislerden birini Ceyhan'da düşündüklerini de kaydeden Özlü şunları söyledi: "Bin 341 hektar orası. 21 hektar kaldı sorunlu. Petrokimya kümelenmesi için çok uygun. Bir yer daha var. Kuzey İzmir. Bergama tarafına doğru bir alan bulmaya çalışıyoruz. Bandırma-Çanakkale arasında bu işi yapmak isteyen girişimciler de var. Bu petrokimya kümelenmesini çok önemsiyoruz... Singapurlular gibi denizi dolduracağız. Batı Karadeniz'de Filyos endüstri bölgesi. Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz ile birlikte toplam 5 bölge. 10 yılda bunu yapabilirsek, 150 milyar dolar bir ciro hedefliyoruz."
 
Gazete Habertürk'te Volkan Yanardağ'ın haberine göre Bakan Özlü, petrol üretmeyen Singapur’un Jurong Adası’nda kurduğu dev petrokimya tesisi ile yılda 66 milyar dolar ciro yaptığına dikkat çekerek “Türkiye’nin sıçrama yapmasını istiyoruz” dedi.
 
YERLİ CEO’YA MARTTA KARAR VERİLECEK
 
Yerli otomobilde CEO’nun ‘kesinlikle’ Türk olacağını kaydeden Özlü, “Bu arkadaşımızın küresel pazarları çok iyi bilmesi lazım. Küresel bir başarı hedefliyoruz. Ama şartımız Türk olsun. 15 aday bulduk. 3 isim kaldı. Onlarla görüştük. Martta CEO konusunda karar verilecek. Nisanda da şirketi kuracağız” diye konuştu.
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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 115 Oy
    önce yerli diye insanlara yala söyledi ( fikri ışık ) , araba başkasının beğenmediği vazgeçtiği araç çıktı rezil oldular !!!
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  • 0 Oy
    YAHU YERLİ ARAÇ YAPMAK BU KADAR MI ZORDU UÇAK HELİKOPTER TANK YAPILDI ARABAYI BİR TÜRLÜ ÇIKARAMADINIZ AYIPTIR AYIP HİÇ UTANMA YOK MU SİZDE SÖZDE GİRİŞİMCİ OLAN ARKADAŞLAR HALA YERE ,HALA CEO'YA KARAR VEREMEDİLER FABRİKA KURULACAK TA ÜRETİLECEKTE HALKTA ALACAKTA FALAN FİLAN BIRAKIN BU İŞİ.
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