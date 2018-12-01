BMW X7 ortaya çıktı

BMW tıpkı diğer tüm rakipleri gibi tüm dünyada ve özellikle orta doğuda hızla büyüyen lüks SUV pazarındaki etkinliğini arttırmak için gerekli tüm atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mercedes-Benz GLS, Lexus LX ve Cadillac Escalade’ın karşısına daha dişli bir rakip çıkarmaya karar veren Alman otomotiv devi, SUV serisinin en büyüğünü geliştirdi. Üç sıra ve yedi koltuklu lüks kara kruvazörü olan BMW X7, geçtiğimiz gün SUV segmentinin amiral gemiliği görevini küçük kardeşi X5’ten devraldı. Deyim yerindeyse 2018 LA Auto Show’da gövde gösterisi yapan BMW X7, Mart 2019’da yola çıkmaya hazırlanıyor. Dördüncü ve mevcut nesil X5’in (G05) tüm yeteneklerinin bir tık fazlasına sahip olan X7 öte yandan BMW 7 Serisi’nin lüks ve konforunu sunacak. G06 koduyla geliştirilen X7, BMW’nin Güney Carolina-ABD’de yer alan Spartanburg Fabrikası’nda üretilecek. Buradan Avrupa, Çin, Orta Doğu ve Rusya gibi pazarlara buradan ihraç edilecek. Ayrıca Alman otomotiv devinin daha X7 piyasaya sürülmeden BMW’nin lüks SUV pazarındaki büyümeyi desteklemek için daha gelişmiş bir model olan X8 üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu da markanın lüks SUV pazarında hızlı bir büyüme hedeflediğini gösteriyor.

İşte BMW X7 hakkında tüm bilinenler!



5151 mm uzunluğu ile mevcut X5’ten 230 mm daha uzun olduğu açıklanan X7, 3105 mm’lik dingil mesafesi ise markanın en uzun dingil mesafesine sahip olan BMW 7 Serisi modellerinden sadece 90 mm kadar daha kısa. Bu Alman tankının genişliği ve yüksekli ise sırasıyla 1990 mm ve 1805 mm. X7, standart olarak 326 litre bagaj hacmine sahip. Üçüncü sıra koltuklar katlanıp bagaj tabanına dahil olduğunda bu kapasite 740 litreye kadar çıkıyor. İkinci sıradaki koltuklar kapandığında ise maksimum bagaj kapasitesi 2120 litreye ulaşıyor. Bununla birlikte X7 toplamda 2 farklı koltuk konfigürasyonu ile satışa sunulacak. Standart olarak , 2+3+2 koltuk konfigürasyonu ile gelecek X7, opsiyonel olarak sunulacak 2+2+2 konfigürasyonu ile de orta sıranın iki koltuklu olduğu altı koltukla da tercih edilebilecek. Ayrıca X7’nin ikinci sıra koltuklarında seyahat eden yolcular için X5’ten 90 mm daha geniş bir diz mesafesi ve 30 mm daha fazla bir baş mesafesi sunduğu biliniyor.

BMW X7 için bazı performans verileri



BMW yeni X7 için toplamda dört farklı motor seçeneğini onayladı. Şimdilik bunlardan ikisinin dizel birinin ise benzinli olduğu net olarak biliniyor. Bunlardan ilki BMW için yüksek performanslı araçlar geliştiren BMW M bölümünün yardımıyla geliştirilen ve X7 serisinin en üstünde yer alacak olan M50d Motor: 3.0 litrelik sekiz silindirli turboşarjlı dizel

Performans: 394 beygir güç-760 nM tork / 0-100 km/s hızlanma: 5,4 saniye / Maksimum hız: 250 km/s

Yakıt tüketimi: 7,1 litre / 100 km

CO2 emisyon: 185 g / km

İkincisi ise satış hacminin en yüksek olacağı düşünülen XDrive40i

Motor: 3.0 litrelik altı silindirli turboşarjlı benzinli

Performans: 335 beygir güç / 0-100 km/s hızlanma: 6.1 saniye

Yakıt tüketimi: 8,7 litre / 100 km

CO2 emisyon: 198 g / km

Üçüncüsü ise daha ekonomik bir dizel olan xDrive30d

Motor: 3.0 litrelik altı silindirli turboşarjlı dizel

Performans: 261 beygir güç / 0-100 km/s hızlanma: 7 saniye

Yakıt tüketimi: 6,6 litre / 100 km

CO2 emisyon: 171 g / km