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Borusan Oto’dan Hafta Sonu Fırsat Yağmuru

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Borusan Oto, bu hafta sonunda tüm showroom’larında “Fırsat Yağmuru” etkinlikleri düzenliyor.

Borusan Oto’dan Hafta Sonu Fırsat Yağmuru

Etkinlik kapsamında 13-14 Ekim tarihlerinde BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover tutkunlarını avantajlı fiyatların yanı sıra cam filmi, seramik kaplama uygulaması ve dosya masrafsız kredi gibi çok özel hediyeler bekliyor.

Bu hafta sonu gerçekleşecek “Fırsat Yağmuru” boyunca BMW 1 Serisi 168.500 TL, BMW 3 Serisi 252.000 TL, BMW 520i 368.000 TL, BMW X1 282.000 TL’den başlayan fiyatlarla tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

MINI 5 Kapı 148.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, MINI Countryman ise 60.000 TL kredi kullanımına 12 ay vade ve %0,99 faiz avantajı ile müşterilerini bekliyor. Ayrıca tüm MINI modelleri anahtar teslimde 3.000 TL’ye kadar takas desteği fırsatı ile Borusan Oto showroom’larında yerini alıyor.


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