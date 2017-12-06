Cam filmi için yürütmeyi durdurma davası açıldı

06 Aralık 2017 16:17
Cam filmi için yürütmeyi durdurma davası açıldı

Yönetmelikle serbest hale geldikten 5 ay sonra başka bir yönetmelikle yeniden yasaklanan cam filmi kullanımının serbest bırakılması için yürütmeyi durdurma davası açıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl 26.10.2016 tarihinde yayınladığı yönetmelikle birlikte cam filmi uygulaması mayıs ayında serbest hale gelmiş, 21.10.2017 tarihinde yayınladığı yeni yönetmelikle de tekrar yasaklanmıştı. Yönetmeliğin iptal edilme gerekçesi olarak da İçişleri Bakanlığı’nın “güvenlik” uyarısı olduğu belirtilmişti.


Cam filmi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Avukat Cevat Kazma, yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurdu.

 





Araç Sahiplerine Süre Tanınmadan Ceza Uygulandı!

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Cevat Kazma, cam filminin serbest bırakılması için çıkarılan yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girdiğini ancak getirilen yasağın ansızın uygulanmaya başlandığına vurgu yaptı.


“Cam filmlerinin sökülmesi için zaman tanınmaması ve trafik ekiplerince 206TL ceza kesilmesi sürücüleri zor duruma düşürdü” diyen Cevat Kazma, hukuk dışı kesilen cezaların kamu yararı ilkesine aykırı olduğunu söyledi.



Kesilen Cezalar Hatalı!

Cam filmi nedeniyle kesilen tüm cezaların 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1-b maddesi uyarınca kesildiğini belirten Avukat Cevat Kazma, kanun maddesinin hatalı yorumlandığının altını çizdi.


“İlgili kanunda sürücünün görüşünü engelleyecek aksesuarlar yasaktır ibaresi bulunuyor. Ancak trafik ekipleri sürücü görünmediği için ceza kesiyor. Para cezası uygulayan memurun araç içine girerek filmli camların sürücü görüşünü engellediğini kontrol etmesi gerekir.


Özetle kanundaki görüş kavramı yanlış yorumlanıyor.” diyen Cevat Kazma, Danıştay’a yaptığı başvuruda cam filminin taciz ve sağlık açısından getirdiği faydalara yer verdi.


Yasağın Devamı Kolluk Kuvvetlerini İfşa Eder!

İçişleri Bakanlığı’nın “güvenlik” uyarısını da yorumlayan Cevat Kazma, “kolluk kuvvetlerinin yetkileri çerçevesinde herhangi bir aracı durdurma, arama yetkisi bulunuyor. Dolayısıyla bu gerekçe yersizdir.” dedi.


Yasağın devam etmesi halinde devlet araçlarındaki cam filmlerinin duracağını belirten Cevat Kazma, bu durumun daha önemli bir güvenlik açığını ortaya çıkaracağına değindi.


“Devletin istihbarat, güvenlik ve idari anlamda kullandığı birçok sivil araç ifşa olacaktır. Bu durum hiç şüphesiz terör ve şiddet olayları ile karşılaşan ülkemizin memurlarının hayatlarını tehlikeye sokabilir” uyarısında bulundu.

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Okuyucu Yorumları8 yorum
  • 14 Oy
    AKP NİN 2018 YILINDA EN ÖNEMLİ SORUNU İÇİŞLERİ-DIŞİŞLERİ FARKETMEZ CAM FİLMİ OLACAKTIR BE YA...
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  • 12 Oy
    kaz yolma mantığı ile hareket edilmiş olacak paralarını dişarı kaçıran vergi vermeyıp haksız kazanç sağlayana ceza yok
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  • 13 Oy
    saçma sapan bir yasak,Adam doğru söylüyor,istediğin aracı zaten durdurup arayabiliyorsun,canın isteğine cezada yazıp,istersen salıveriyosun,resmi araçlar nolacak kabak gibi ortaya çıkacak,bayanlara yapılan taciz,tasarruf işçilik masraf vs.işine geldi tak,işine gelmede sök,kaç tane araç cam filmli diye güvenlik zaafiyeti oldu,asıl resmi araçları belediyeye ait araçları kaçırıp kötü işlerde kullanıyorlar,Helal olsun Avukat bey derdimize derman olmuş zaten,bence bu adamı dinleyin ve kestiğiniz paraları hemen iade edin...
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  • 6 Oy
    Doğru süre tanınmadan ceza kesilemez ama cezayı ödeyenlerde paralarını geri alana kadar kedi fare doğurur..
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  • 5 Oy
    Doğru akıllı ve mantıklı açıklamalar
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  • 0 Oy
    Yasağı kaldır herkes cam filmi çektirsin ,tekrar yasakla herkese ceza yaz. Bu milletin cebindeki parayı (ç)alma çabasından başka birşey değil !! yazık çok yazık ...
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  • 10 Oy
    ŞU MEMLETİN BÜROKRATLARININ İŞİ BU MU YAZIK YAZIK,CAMDA FİLİM OLSUN OLMASIN, RENGİ ŞU OLSUN BU OLSUN.İŞ YAPIYORSUNUZ HEE YAZIK, TÜKETİLEN ÖMRE YAZIK.
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  • 26 Oy
    SİVİL ARAÇLARDA CAM FİLMİ YASAKLANMALI.BU CAM FİLMİ İÇİN NEDEN ISRAR EDİYORSUNUZ.ARACIN İÇİ GÖRÜKMÜYOR,İNMİ CİNMİ BELLİ DEĞİL.BİZİM GİBİ GÜVENLİK SORUNU OLAN ÜLKELERDE YASAKLANMALI.GEÇENLERDE TERORİSTLERİN ARCINI GÖRDÜK İÇİ GÖRÜNMÜYOR.
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