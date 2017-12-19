Cam filmlerine yönelik nihai karar alındı

19 Aralık 2017 13:30
Cam filmlerine yönelik nihai karar alındı

Cam filmlerine yönelik nihai karar alındı. Buna göre araçların ön camına ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geçen hafta düzenlediği toplantıda Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 14. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler tasarı haline getirildi.
 
Tasarıda, “Araçların ön camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz. Sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan camlara cam filmi ile birlikte camın toplam ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilir” denildi.
 
Yolcu taşıma araçlarında ise acil çıkış camlarına film uygulanamayacak.

2017 YILI CAM FİLMİ CEZASI NE KADAR?
 
Araçlarda cam filmi kullanmanın cezası 427 lira. Cam filmli araç kullananların sayısı 4,5 milyon civarnda. Cam film söktürmenin bedeli ise ortalama 150 liradan başlıyor.
 
CAMLARINDA R43 OLAN ARAÇLAR CEZA ALMAYACAK
 
Cam Filmi uygulama kendinden film camlı araçlar için geçerli olmayacak. Yani camlarında R43 olan araçlar ceza almayacak. İHA,NTV Haber
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Okuyucu Yorumları31 yorum
  • 151 Oy
    hay sizede cam filminizede ülkenin haline bakın bunların uğraştıklarına yazıklar olsun
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  • 12 Oy
    @sadikaliyuceer HENDE HAY CAM FİLMİNİZE.. KONULARI SAPTIRMAK İÇİN..YAHU KAÇ KİŞİ KULLANIYOR.. KOYARSIN KRİTERİ ONA GÖRE KULLANAN KULLANIR.COK UZATTIN CAM FİLMİ BAKANI..SEN ASIL KILICDAROGLUN DAN VE HALKINDAN ÖZUR DİLE..
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  • 89 Oy
    yani polisin insiyatifine kalmış ceza yazmak
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  • 85 Oy
    tamam Türkiye nin en büyük sorunu bittiğine göre herşey güllük gülüstanlık olur artık
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  • 82 Oy
    200 LIRA VERDİM TAKTIRMAYA, 50 LİRA BAYILDIM SÖKTÜRMEYE, BİR DAHA YAPIŞTIRACAGIM ONİ CAMA:)
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  • 82 Oy
    Tüh be! Benim aracın ki %69.Ne olacak şimdi. Gündüz mü %70 gece mi acaba?
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  • 66 Oy
    Şu araçlardaki cam filmi yılan hikayesine çevirdiler,akşam başka sabah başka konuşuyorlar,bakanlık olarak bu işin nasıl yürütüleceğini hala çözmüş değiller,bilmiyorsanız bu işi bir bilene sorun da öyle cevap verin millete.
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  • 55 Oy
    boşa söktük yani. bu ülkede bir tane lobi var o da cam filmi lobisi. arkadaş mtv ye bu kadar geri adım attıramadılar.
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  • 57 Oy
    yav bi gidin sizin başka meseleniz yokmu
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  • 24 Oy
    İYİ GÜZELDE . %70 OLDUĞUNU BİZ VEYA POLİS ABİLER NASIL BİLECEK. VAR MI CİHAZI VEYA ALETİ. EĞER GÖZ KARARIYLA İSE BAK SEN ÇEVİRMELEREDEKİ TATAVAYA..
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  • 20 Oy
    1,2,3 numara adıyla satılan filmi, % yüzde hesabıyla cezaya tabi tutuyorlar. bakın ben de 15 senede AKP yi tanıdıysam, kesin akpli birisi devlete cam filmi yüzdesi ölçen bir alet satar. bunların işi hep ihale, film bahane...
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  • 18 Oy
    ADALET VARSA-DOLMUŞ ,TAKSİ,OTOBÜS lerden lütfen FİLMİN her TÜRLÜSÜNÜ yasaklayın
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  • 18 Oy
    İYİDE ARAÇDAKİ FİLMİN %70 OLDUĞUYLA İLGİLİ BELGEMİ TAŞIYACAK POLİS NERDEN BİLECEK % 70 NASIL OLMALI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜRDÜLER ZAMLARI VERGİLERİ KENDİLERİNİN MAAŞLARINA ARTIŞI BİR GECEDE ÇIKARANLAR Bİ CAM FİLMİNİ 6 AYDIR DÜZGÜN HALLEDEMEDİLER PEÇESİYLE GEZENLERİN KADIN ERKEK OLMADIĞINI NASIL ANLAYACAKSINIZ ACABA TÜM RESMİ DAİRE BELEDİYE ARAÇLARINDA KOYU RENK FİLM VAR ONLAR NE OLACAK EŞLERİNİ ÇOCUKLARINI GEZDİRİP ÖZELLERİNDE KULLANIYORLAR CAMLAR FİLİMLİ İÇİNDE KİM OTURUYOR BELLİ DEĞİL LAF OLA BERİ GELE
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  • 15 Oy
    ÖN CAM ÖZELLİKLE FİLM KAPLI ARAÇLAR VAR. Gece görüşü çok azaltıyor. Cezası bir tarafa çok olumsuz sonuçları olabilir.
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  • 12 Oy
    bır ulkede hukuk yokkı
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  • 12 Oy
    burası hukuk devleti,kabile devleti değilmiş,,kanun çıkar ana uygulanmıyabilir
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  • 11 Oy
    bu ülkede böyledir önce bir kanun çıkar sonra yasaklanır sonra geri serbest olur bir iş yapılırken vatandaşın düşüncesi önemsenmez. biraz tepki gösterilse olacakları gördünüz değil mi. Ben hiç söktürmedim filmleri biliyorum çünkü böyle olacağını.
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  • 17 Oy
    ee tabi serbest olcak çünkü bütçe açığı kapandı sene bitmeden gerek kalmadı biraz zaman geçer yine açık çıkar asılın cezalara filmden ondan bundan boktan sebeplerden yazın cezaları soyun vatandaşı kapatın açığı olay bu
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  • 15 Oy
    dağ fare doğurdu. Ceza kesilenlerin cezası iptal edilmeli .
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  • 9 Oy
    6 ton cam filmi devaam
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  • 18 Oy
    bu ne sacmalık arkadaş demmek ki serbest olabiliryormuş önceki ceza yıyenlerin sucu ne ve benim sucum ne ben 400 taktırdım 100 söktürtüm simdi 400 taktircam 900 tl mi kim verecek bu ne dir yani allahtan ceza yemedim yada ağır kusurla kalmadım
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  • 6 Oy
    Arka camlar ne olacak?
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  • 29 Oy
    Dünyada hiç bir ülkede bizim kadar arabanın camına kapkara film takma isteği yoktur.Yapılan araştırmalarda bu arzu ve isteğin nedenlerinin başında biraz,saklanma içgüdüsü utanma görünmeme,biraz hava olsun,biraz kanundan kaçma,isteğin asıl büyük olanı araçta fanto finto iş yapma arzusu.Polisin en çok rahatsız olduğu husus teröristler bu yolla saklanabiliyorlar.Güvenlik boyutu daha önemli olduğuna göre milletin yoğun istekte bulunup tamamen yasaklanmasını talep etmesi gerekir.
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  • 2 Oy
    Yüzde 70 dedikleri 1 numaraya tekabül ediyor.Oda sadece sürücü tarafı ön camlar için geçerli.Arka camlar için bir sınırlama yok.
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  • 2 Oy
    taktır yasak söktür tak serbest oldu boşverin saraıyınmı akapeninmi bütçesine bayağı bir para girdi hatta tak sök işini yapanlardanda hükümet ek vergi almalı hah ha hah ha
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  • 0 Oy
    Bu yüzde 70 i neyle ölçeceksiniz ona göre bir ölçüm materyaliniz varmı. bu ne salakça açıklama iş yine trafik polisinin insafına kaldı desene, işine gelirse bişiy yok der işine gelmezse basar cezayı
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  • 12 Oy
    Ön cama film yasak. Yan camlara, en az % 70 ışık geçiren film takılacak demiş; ama orada bir belirsizlik var. Ön taraftaki yan camlar % 70, arka taraf yan camlar ve arka cam ise serbest sanırsam.
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  • 60 Oy
    Niye bu kadar meraklı herkes camına film taktırtmaya? Mafya özentisi mi? Çok mu çirkinsiniz de saklanıyorsunuz? Gizleyecek neyiniz var bu kadar hiç anlamıyorum.
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  • 4 Oy
    @ayseberkman sen trafikte yanında eşin varken öküz gibi arabanın içine eşine çoluğuna çocuğuna bakanlara denk geldinmi ben bu yüzden 3-4 kişiyle kavga ettim katil olmaktansa film çekerim daha iyi en azında böle baksalarda görüp rahatsız edemiyolar bu snn yaptıkların bi tek snn aklına geldiğine göre bunu yapan kişi sensin
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  • 19 Oy
    @ayseberkman sanane kardeşim sanamı soracam cam filmi yaptırırken. boş kafanın boş yorumu işte.
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