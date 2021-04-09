Çip krizi dünyada büyüyor! General Motors üretime ara verecek!

General Motors tarafından yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan çip sıkıntısı sebebiyle Kuzey Amerika'daki çeşitli fabrikalarda üretimi azaltacağı belirtildi. Geçici tesis kapanışları, parça sıkıntısı nedeniyle halihazırda çalışmayan tesisler için bir veya iki hafta daha açılışı uzatıyor.

GENERAL MOTORS ÜRETİME ARA VERİYOR

General Motors'a göre, kapanışların maliyeti şirketin yıl için tahminine dahil edildi. Otomobil üreticisi, sorunun bu yıl işletme karını 2 milyar dolardan 1.5 milyar dolara düşürmesi bekleniyor.

General Motors'un e-posta ile yaptığı açıklamada, "Tedarikçilerimizin çip gereksinimleri için çözümler bulmak ve GM üzerindeki etkiyi azaltmak için tedarik üssümüzle yakın çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, bu tesislerde kaybedilen üretimi olabildiğince telafi etmek" dedi.

Danışmanlık firması Alix Partners, çip kıtlığının bu yıl küresel otomotiv endüstrisinden elde ettiği geliri 60 milyar doların üzerinde azaltacağını tahmin ediyor.

SUZUKİ MOTOR ÜRETİMİ DURDURDU

Suzuki Motor, Japonya'da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu. Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını bildirdi.