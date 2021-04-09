Çip krizi dünyada büyüyor! General Motors üretime ara verecek!

General Motors tarafından yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan çip sıkıntısı sebebiyle Kuzey Amerika'daki çeşitli fabrikalarda üretimi azaltacağı belirtildi. Geçici tesis kapanışları, parça sıkıntısı nedeniyle halihazırda çalışmayan tesisler için bir veya iki hafta daha açılışı uzatıyor.
General Motors'a göre, kapanışların maliyeti şirketin yıl için tahminine dahil edildi. Otomobil üreticisi, sorunun bu yıl işletme karını 2 milyar dolardan 1.5 milyar dolara düşürmesi bekleniyor.
General Motors'un e-posta ile yaptığı açıklamada, "Tedarikçilerimizin çip gereksinimleri için çözümler bulmak ve GM üzerindeki etkiyi azaltmak için tedarik üssümüzle yakın çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, bu tesislerde kaybedilen üretimi olabildiğince telafi etmek" dedi.
Danışmanlık firması Alix Partners, çip kıtlığının bu yıl küresel otomotiv endüstrisinden elde ettiği geliri 60 milyar doların üzerinde azaltacağını tahmin ediyor.
Suzuki Motor, Japonya'da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu. Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını bildirdi.
Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında 5 Nisan'da üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı.
Reuters'ta yer alan habere göre, Subaru Yajima fabrikasında çip tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle 10-27 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdi.
Subaru'dan yapılan açıklamada şirketin 10 Mayıs itibariyle bu fabrikadaki tüm üretim hatlarında üretime devam edeceği açıklanırken ara verme nedeniyle finansal tabloların nasıl etkileneceği konusunda kesin bir bilgiye sahip olunmadığı bilgisi yer aldı.
Ford Otosan'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
"2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir.
Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir.
Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir."
Yapılan açıklamaya göre bugün Ford Otosan'da üretime başlanılacak.
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