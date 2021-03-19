Çip krizi otomobil üreticilerini vurdu: Honda, Toyota ve Volvo'da üretim durdurdu!

Dünyanın en önemli otomotiv şirketleri malzeme yetersizlikleri nedeniyle birer birer üretimlerinin aksayacağını ya da üretimlerini geçici olarak durdurduklarını açıkladı. Daha önce General Motors, Ford Motor ve Nissan Motor, çip kıtlığı nedeniyle üretim kesintileri olacağını veya tesislerin geçici olarak kapatılacağını duyururken şimdi de Toyota, Honda ve Volvo’dan benzer açıklamalar geldi. Özellikle Asya'dan yedek parça temin eden ve ABD'de üretim gerçekleştiren otomotiv şirketleri, bağlantı noktalarında, limanlarda yaşanan sorunlar ve Covid-19'un devam eden etkisinin otomotiv sektöründeki küresel tedarik zincirlerini bozarak malzeme teminini derinden etkilediğini belirtiyor. KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİ BOZULDU NTV'de yer alan habere göre, Toyota ve Honda tarafından yapılan açıklamalarda, tedarik zinciri sorunlarının işlerini zorlaştırdığı belirtilirken zorlu hava koşulları, bağlantı noktalarında, limanlarda yaşanan sorunlar ve koronavirüsün devam eden etkisinin küresel tedarik zincirlerini bozarak malzeme teminini etkilediğini belirttiler.

Bunun üzerine Toyota ve Honda, plastik bileşenler, petrokimyasallar ve yarı iletkenler de dahil olmak üzere önemli tedariklerdeki aksaklıklar nedeniyle Kuzey Amerika'daki fabrikalarında üretimlerini durduracaklarını açıkladı. Vade sayısındaki artış ikinci el araba pazarında 'can suyu' oldu ‘FABRİKALARIN BORULARI DONDU’ Honda, tedarik zinciri sorunlarının birleşimi nedeniyle önümüzdeki hafta ABD ve Kanada otomobil fabrikalarının çoğunda üretimi durduracağını söylerken parçaların teslimatını geciktiren durumun şiddetli hava koşulları ve limanların kitlenmesi olduğunu belirtti. Honda, soğuk hava sebebiyle bazı fabrikalarında boruların donduğunu bu nedenle fabrikaların üretim gerçekleştiremediğini bildirdi. Honda, hangi fabrikaların üretimi durduracağını belirtmeden, kapatmanın ABD ve Kanada’daki beş otomobil fabrikasının çoğunda 22 ve 29 Mart’ta başlayacağını söyledi. Kapatma süresinin parça tedariğine bağlı olarak değişebileceğini söyleyen şirket, işçilere fabrikalarda başka işleri yerine getirmeleri için ödeme yapılmaya devam edileceğini aktardı. ‘BİR İŞÇİ ÇIKARMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL’ Toyota tarafı ise yaptığı açıklamada, petrokimya kıtlığının fabrikasındaki üretim kesintisinden sorumlu olduğunu söyledi. Eksikliğin özellikle Camry ve Avalon sedanlarını ve RAV4 spor kullanım aracının hibrit versiyonunu üretildiği Kentucky fabrikasında ve Tacoma kamyonetinin üretildiği Meksika’da yaşandığının altını çizen Toyota, şu an için herhangi bir işçi çıkarma durumunun söz konusu olmadığını belirtti.