FİNANS

Citroen C4’te köklü değişiklik

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

Fransız otomotiv devi Citroen’in 2004 yılından bu yana iki nesil boyunca ürettiği alt orta sınıf aile hatchback’i Citroen C4, 2020 yılında saf elektrikli üçüncü jenerasyon modeli ile gelecek. İşte detaylar...

Citroen C4’te köklü değişiklik

Avrupa’da Volkswagen Golf, Peugeot 308 ve Ford Focus gibi oldukça dişli C segmenti rakiplere sahip olan Citroen C4, 2020 yılında rakiplerinin karşısına yeni kimliği ile çıkacak. Yeni nesil C4 saf elektrikli güç ünitesi ile gelecek. Öte yandan ortaya çıkan raporlara göre modelin dizel ve benzin güç ünitelerinin motor yelpazesindeki yerini koruyacağı biliniyor.
İçinde bulunduğumuz sonbahar ayları itibariyle Avrupa’daki başarılı kariyerinin 14. Yılını dolduran C4, Fransız otomotiv devi için oldukça önemli bir model. C4, Avrupa pazarında rekabetin en kıyasıya yaşandığı segmentlerden biri olan C segmentinde Citroen’i temsil ediyor. Ayrıca son dönemde Avrupa’da önlenemez bir yükselişe geçen crossover / SUV segmentinde ise C4 Cactus ile ikinci rolünü başarıyla oynuyor.

Citroen CEO’su 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda konuştu!

2018 Paris Otomobil Fuarı’nda kayda değer açıklamalarda bulunan Citroen CEO’su Linda Jackson, C4’ün markanın mevcut gündeminin en üstünde yer aldığını belirtti ve açıklaması şöyle devam etti: “Aslında markanın C segmenti hatchback modeli C4’ün ne zaman geleceğini söylemedik. Ancak bu segmentin gücü ve C4’ün önemi göz önüne alındığında bu bizim için öncelik olacaktır.”
Yeni nesil modelinde kardeşi Peugeot 308’ün kullandığı EMP2 platformunu kullanacağı düşünülen C4 için radikal bir kararla CMP platformunun kullanmasına karar verildi. Saf elektrikli varyantta ise platformun ismi e-CMP olarak değişiklik gösterecek. PSA Group’un yeni e-CMP platformu yeni nesil C4’e daha uzun dingil mesafesi sağlayacak. Bu sayede C4 all-electric sahip olduğu daha büyük bataryalarla 50 kWh’a kadar pil kapasitesi sunacak.

Tahminlere göre 2020 yılında piyasaya çıkacak olan üçüncü nesil C4, C segmentindeki dengeleri değiştirebilir mi ? Sizce yeni nesil elektrikli Citroen C4 piyasaya çıktığında Volkswagen Golf, Ford Focus, Peugeot 308, Seat Leon, Hyundai i30 ve Opel Astra gibi modellere çevreci bir alternatif olabilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Kafalar Karışık filmi için ilk tanıtım videosu yayınlandı

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
Yüzde yüz yerli! Günde 150 kilometre gidiyorYüzde yüz yerli! Günde 150 kilometre gidiyor
Nissan Qashqai yenilendiNissan Qashqai yenilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
volkswagen golf Citroen Citroen C4

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Trafikte bunları yapan yandı! Cezalar artıyor

Trafikte bunları yapan yandı! Cezalar artıyor

GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek

GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek

Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat

Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor

Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor

Jaguar saf değiştiriyor!

Jaguar saf değiştiriyor!

Yüzde yüz yerli! Günde 150 kilometre gidiyor

Yüzde yüz yerli! Günde 150 kilometre gidiyor

Nissan Qashqai yenilendi

Nissan Qashqai yenilendi

Yenilenen Renault Zoe ortaya çıktı

Yenilenen Renault Zoe ortaya çıktı

Borusan Oto’dan Hafta Sonu Fırsat Yağmuru

Borusan Oto’dan Hafta Sonu Fırsat Yağmuru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.