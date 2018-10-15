Citroen C4’te köklü değişiklik

Avrupa’da Volkswagen Golf, Peugeot 308 ve Ford Focus gibi oldukça dişli C segmenti rakiplere sahip olan Citroen C4, 2020 yılında rakiplerinin karşısına yeni kimliği ile çıkacak. Yeni nesil C4 saf elektrikli güç ünitesi ile gelecek. Öte yandan ortaya çıkan raporlara göre modelin dizel ve benzin güç ünitelerinin motor yelpazesindeki yerini koruyacağı biliniyor.

İçinde bulunduğumuz sonbahar ayları itibariyle Avrupa’daki başarılı kariyerinin 14. Yılını dolduran C4, Fransız otomotiv devi için oldukça önemli bir model. C4, Avrupa pazarında rekabetin en kıyasıya yaşandığı segmentlerden biri olan C segmentinde Citroen’i temsil ediyor. Ayrıca son dönemde Avrupa’da önlenemez bir yükselişe geçen crossover / SUV segmentinde ise C4 Cactus ile ikinci rolünü başarıyla oynuyor.

Citroen CEO’su 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda konuştu!

2018 Paris Otomobil Fuarı’nda kayda değer açıklamalarda bulunan Citroen CEO’su Linda Jackson, C4’ün markanın mevcut gündeminin en üstünde yer aldığını belirtti ve açıklaması şöyle devam etti: “Aslında markanın C segmenti hatchback modeli C4’ün ne zaman geleceğini söylemedik. Ancak bu segmentin gücü ve C4’ün önemi göz önüne alındığında bu bizim için öncelik olacaktır.”

Yeni nesil modelinde kardeşi Peugeot 308’ün kullandığı EMP2 platformunu kullanacağı düşünülen C4 için radikal bir kararla CMP platformunun kullanmasına karar verildi. Saf elektrikli varyantta ise platformun ismi e-CMP olarak değişiklik gösterecek. PSA Group’un yeni e-CMP platformu yeni nesil C4’e daha uzun dingil mesafesi sağlayacak. Bu sayede C4 all-electric sahip olduğu daha büyük bataryalarla 50 kWh’a kadar pil kapasitesi sunacak.