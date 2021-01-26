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Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı! Makam arabalarında Renault dönemi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.01.2021 11:38 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım kararından vazgeçmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş bir karşı hamle geldi. Bakanlıklara Volkswagen'in kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılmaması talimatı verildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı! Makam arabalarında Renault dönemi

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Volkswagen yöneticisi Herbert Diess geçtiğimiz hafta kendisiyle yapılan bir röportajda Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın iptal edildiğini açıklamıştı.

Söz konusu iptal nedeni ‘siyasi’ olarak öne sürülürken hükümetten Volkswagen bu kararına karşı, bir atak yapıldı.

FLAŞ 'MAKAM ARABASI' TALİMATI

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve Audi’nin kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılması yasaklandı.

VOLKSWAGEN YERİNE RENAULT

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre bu konuda bakanlıklara uyarı yapıldı. Özellikle kamu kuruluşlarında yoğun bir şekilde kullanılan Volkswagen Passat modelinin peyderpey Renault'a öncelik verilmek kaydıyla Ford ve Toyota markalarıyla değiştirilmesi istendi. Habere göre üst model kiralamalarda ise Renault Talisman ve Ford Mondeo modellerin tercih edileceği öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 325 yorum
Ne güzel ya, yarın Macron bir şey söyler Renaultları bırakır Ford alırız, Amerikayla ters düşersek Fordları bırakır Skodaya geçeriz. Nasılsa para milletin parası. Bize araba mı yok?
adamlar Devleti yönetenlere yani yönetene güvenmiyor onun için yatırımdan vaz geçtiler
SAVARONA'yı Yunan Halkının parası ile mi almışlardı? Demekki ihtiyaç olduğunda Milletin parası ile birşeyler alınması gerekiyormuş
Amaç arabaları yenilemek. Volkseagen bahane arabaları yenilemek şahane.
kendisi niye Mercedese biniyor?bilmiyorsa burdan söyleyeyim Mercedes te alman arabası.
Komik olan macron la zaten kavgalıyız.
walkswagen e bir yaptırım olamsı gerekiyordu
skoda kimin :)
@goblin86 yani bizi pinpon gibi istedikleri tarafa vurarak yollarlar.arabamız olmadığı için utanmayız arlanmayız.bizi kıskanıyorlar diyerek alay konusu olduğumuzu anlamayız.
Avrupada kendi ülkesinin markası önceliktir. Sonraki tercih ise kendi ülkesinde üretilendir. İthal arabayı asla kamuda kullanmazlar!
@goblin86 kamu diye..sen ne istiyosan al..
hahahhaaaaa kıskanıyo Alamanya bizi
Eyyy Almanya.. Geeel Almanya..
olum Sizin neyinizi kıskansın Dünya? Heykelinizimi Tablonuzumu Tanganızımı ? İngiltere ve birçok Ülkenin SİHA almak için girişimleri olduğundan bahsediyorsan haklısın.. ama O SİHAlarda maalesef Sizin değil BİZİM
@r.etkar rıdvan etkar sadece aynaya bak
fransız lar cok iyi ve bizi çok seviyor ya o yüzden renault kullanalım
@sabri_evcimik_1991 senin ne aldığına karışan mı var..kamuda kullanılmasını yasaklıyo..
Bizi kimse sevmiyor kardesim
@sabri_evcimik_1991 iyi de wv,skoda, audi, seat bunlar hepsi bir grubun arabaları cola fanta gibi ozaman audileride yasakkasın
@sabri_evcimik_1991 yasaklıyor tabi.. neden her aracın ötv’si farklı peki!!
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