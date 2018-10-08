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Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

Renault’un alt markası olan Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, 2010 yılından bu yana ürettiği kompakt SUV modeli Dacia Duster için iki farklı benzinli motor seçeneği açıkladı. İşte detaylar...

Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!

Dacia Duster için Renault-Nissan İttifakı tarafından geliştirilen tamamen yeni 1.3 litrelik dört silindirli benzinli motor, 2019 yılında gelecek olan modeller ile sunulacak. Mercedes-Benz’in de gelişimine katkı sağladığı yeni 1.3 TCe benzinli motor 130 ve 150 beygirlik iki farklı güç çıkışı ile motor yelpazesindeki yerini alacak.

Yeni motor seçeneklerinden ilki 130 beygir güç seviyesine ve 240 Nm tork üretimine sahip olacak. Yeni 1.3 TCe 130’un, mevcut 1.2 TCe 125’in yerini alması bekleniyor. Bu motor ile Duster’ın, Avrupa’daki yeni Euro 6d emisyon standartlarını karşılayacağı düşünülüyor.

Öte yandan ikinci motor seçeneği ise oldukça şaşırtıcı. Çünkü Duster daha önce hiç 150 beygir güce ve 250 nM torka ulaşamadı. Tabii şimdilik bu güçlü motor seçeneği hakkında elimizde pek fazla teknik veri yok. Ancak Renault Captur 1.3 TCe 150, göz önünde bulundurulduğunda rakamlar pek fazla değişmemeli.

Son olarak, yeni benzinli motorlar 4×2 Duster versiyonları için önümüzdeki aylarda ön siparişe açılacak. 4×4 Duster versiyonları içinse 2019’un ortalarında satışa sunulacağını belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Renault Dacia Duster SUV modeli Nissan

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