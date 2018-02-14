FİNANS

Dakikada bir otomobil üretiyorlar

14 Şubat 2018 15:25

Oyak Renault 2017 yılında otomobil, motor, şasi üretiminde ve ihracatında rekor rakamlara ulaştı. Geçtiğimiz yıl 365 bin otomobil, 599 bin 335 motor, 271 bin 174 vites kutusu, 383 bin 577 adet şasi üretimi gerçekleştiren Oyak Renault, yüksek üretim performansıyla, Türkiye otomobil üretiminde ve ihracatında liderliğini sürdürdü.

Dakikada bir otomobil üretiyorlar
Kendi şasi ve motorunu da üreten Türkiye’deki en büyük entegre Otomobil Fabrikası olan Oyak Renault, 2017 yılında otomobil üretiminin yanı sıra motor ve şasi üretiminde de rekor kırdı. Geçen yıl 365 bin adet araç üreterek, Türkiye’deki en yüksek üretim sayısına ulaşan Oyak Renault, üretim bantlarından dakikada 1 otomobil indirme performansını yakaladı. Türkiye’de geçen yıl üretilen 1 milyon 143 bin adetlik otomobil üretiminin yüzde 32’sini tek başına gerçekleştiren Oyak Renault, 1998 yılından bu yana elinde tuttuğu otomobil üretim liderliğini 2017 yılında da sürdürdü.
 
Oyak Renault 2017’de sadece araç üretimiyle değil, mekanik aksam ve parça imalatında da rekorlara imza attı. Geçen yıl 599 bin 335 adet motor, 271 bin 174 vites kutusu, 383 bin 577 adet şasi takımı üretildi. 
 
Bursa’da üretilen mekanik aksamlar, Renault Nissan Uluslararası Lojistik Merkezi aracılığı ile Renault Grubu fabrikalarında kullanılmak üzere ihraç edildi. Türkiye’nin 2017 yılında ihraç ettiği 921 bin adet otomobilin 287 bin 915 adedi Oyak Renault tarafından üretildi. Oyak Renault, 70’e yakın ülkeye yaptığı ihracatla, Türkiye’nin toplam otomobil ihracatının yüzde 31’ini gerçekleştirdi.
 
BAŞEĞMEZ: TÜRKİYE'DE OTOMOBİL PAZARINA YÖN VERİYORUZ
 
Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, Oyak Renault olarak 2017 yılında otomobil üretiminde liderliklerini devam ettirdiklerini belirterek, “1969 yılında Türkiye’de üretime başladığımızdan bu yana otomobil üretiminde liderliğimizi koruyarak pazara yön vermenin gururunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz doğru yatırımlarla Türkiye ekonomisinin gelişmesine ve ülkemizin refah seviyesinin artmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.
 
Türkiye otomotiv pazarının 2017 yılında bir önceki yıla göre, otomobil üretiminin yüzde 20 ve otomobil ihracatının ise yüzde 24 oranında artış gösterdiğini belirten Başeğmez, “Oyak Renault olarak, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de, Türkiye’de daha fazla istihdam yaratacak ve ülkemizin ihracatını artıracak yeni otomobil ve motor projelerinin gerçekleşmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
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