Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında seferberlik emri olanların ‘hazır olmasını’ söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu çıkışının ardından vatandaş sefer emri olup olmadığını kontrol etti. E-Devlet uygulaması üzerinden saatler içerisinde binlerce sorgulama yapıldı.

ARAÇLARA DA SEFER GÖREV EMRİ VAR

Ancak seferberlik emri sadece şahıslara değil araçlara da veriliyor. Yani şu an kullandığınız araç ihtiyaç halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) emrine geçecek. Araç seferberlik emri TSK seferberlik ve savaş halinde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla her yıl Karayolları Trafik Kanunu’na tabi olan araçlardan arazi vitesi olmayan otomobiller, traktörler ve motorlu bisikletler dışındaki araçlara Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’na göre seferberlik görev emri veriyor.

Sözcü'den Bora Erdin'nin haberine göre, arazi aracınız seferberlik emri çıktığında TSK tarafından çağrılacak. Ayrıca aracı kullanan; aracını tertip edildiği birliğe kadar götürmeye ve kullanılabilecek askeri personele teslim edinceye kadar görev yapmak zorunda. Eğer size de seferberlik emri çıkmışsa önce aracı teslim edecek ardından aracın dahil olduğu birlikten aldığınız belge ile kendi birliğinize teslim olacaksınız.

2 YILA KADAR HAPİS

Seferberlik emri kapsamında aracınızı TSK’ya teslim etmemeniz durumunda hapis ve para cezası uygulanıyor. 2941 sayılı Kanun ve bu kanuna ilişkin tüzük hükümleri gereğince alınarak kararlara ve tedbirlere aykırı hareket edenler fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve elli bin liradan aşağı olmamak üzere para cezasıyla cezalandırılırlar.

Ayrıca verilecek ceza; fiil, seferberlik halinde işlenmiş ise bir misli, savaş halinde işlenmiş ise iki misi artırılır.





E-DEVLET’TEN SORGULANABİLİR

Aracınızın sefer görev emrinin olup olmadığını e-devlet sistemi ile sorgulayabilirsiniz. E-devlet sistemine şifrenizle, şifreniz yoksa internet bankacılığı kullanıyorsanız banka üzerinden ulaşabilirsiniz. Sisteme giriş yapıldıktan sonra e-hizmetler bölümünde Milli Savunma Bakanlığı başlığı altında bulunan Kara Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama sekmesine tıklayıp; aracınızın şasi ve plaka numaralarını yazarak sorgulama yapabilirsiniz.