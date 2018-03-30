FİNANS

Dizel arabalara kötü haber! Artık yasaklanabilecek

30 Mart 2018 09:52

Pek çok ülke ile otomobil üreticisi dizel kullanımını kaldırılıyorken, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volvo'nun merkezinin bulunduğu İsveç, dizel otomobilleri yasaklama yolunda önemli bir karara imza attı.

Dizel arabalara kötü haber! Artık yasaklanabilecek
Dizel arabaların yerel yönetimler tarafından yasaklanabilmesini sağlayan teklif İsveç'in merkez sol koalisyon hükümeti tarafından kabul edildi. 1.3 milyon dizel arabayı etkileyecek düzenlemeyle sadece elektrikli araba kullanımı bile zorunlu hale getirilebilecek 
 
Sosyal Demokratlar ve Yeşil Parti'den oluşan merkez sol koalisyonu, yerel yönetimlere hava kirliliğini önlemek ve çevreyi iyileştirmek için eski dizel araçların kent merkezlerinde kullanılmasının engelleyebilme yetkisi veriyor. 
 
 
2020 yılından itibaren şehir meclisleri ve belediyeler çevresel bölgeler oluşturarak bu bölgelere özgü araç düzenlemesi yapabilecek. Sadece Euro 5 ve Euro 6 dizel standartlarının izin verildiği yeni düzenlemede, 1 Temmuz 2022 yılından itibaren Euro 5 de kullanılamaz olacak. 
 
Euro 5 standardının 2009, Euro 6'nın ise 2014 yılında çıktığı düşünüldüğünde İsveç yeni mevzuatta bundan daha eski araçları trafikten men etmiş olacak.
 
Dizel kararından etkilenecek araç sayısının 1.3 milyonu bulması bekleniyor.

HAVAMIZ O KADAR TEMİZ Kİ İHTİYACIMIZ YOK
 
Öte yandan, yerel yönetimler daha sıkı düzenlemeler getirmeye de yetkili. Örneğin, kimi bölgelerde sadece elektrikli, yakıt hücreli veya Euro 6 doğal gazlı araçlara izin verilebilecek. 
 
Gelen ilk tepkilerde ise ayrışmalar olduğu görülüyor. Malmö, kararın karşısında yer aldığını açıkladı. Malmö encümen üyesi Andreas Schönström "Havamız o kadar temiz ki buna ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum." dedi. Stockholm ise sadece belirli caddelerde ve meydanlarda kararı uygulama niyetinde, tüm şehre yaymayı düşünmüyor. 
 
Şubat ayında Almanya'da Federal Mahkeme benzer bir karara imza atmış ve BMW, Volkswagen, Mercedes gibi dev üreticilerin hisseleri düşmekle kalmamış ikinci el dizel araba piyasasındaki fiyatlar yarı yarıya düşmüştü.
 
10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Otomotiv Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın