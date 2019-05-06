FİNANS

Dizel otomobiller tarihe karışıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre dizel otomobillerin payı; geçen yılın mart ayına göre % 54,36 azalarak, 37.409 adet geriledi. Motorin fiyatlarının benzin fiyatlarını yakalamasıyla ekonomik avantajını kaybeden dizel otomobillerin satışlarında düşüş devam ediyor.

Dizel otomobiller tarihe karışıyor

ABD’de yaşanan emisyon skandalından sonra, Avrupa’da dizel araçların yasaklanması ve dünya devlerinin üretimi durdurmasıyla dünya genelinde dizel araçlara olan talep hızla azalmaya devam ediyor. Son olarak Japon otomobil devinin Türkiye’deki dizel üretimini durdurmasının üzerine dizel araçların satışı; Türkiye pazarında da düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK) verilerine göre; 2019 yılı mart ayı sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,36 oranında azaldı. Ayrıca 2019 yılı mart sonunda dizel otomobil satış adetleri; 2018 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında, 35.409 bin adet geriledi. Bu veriler Türkiye pazarında da dizelden kaçışın hız kazandığını gösteriyor.

LPG’ye ilgi artıyor

LPG araçların benzinli araçlara göre yüzde 40 tasarruf sağladığını belirten BRC Türkiye CEO Kadir Örücü; “Dünyada dizel araçların pazar payı giderek azalıyor. Türkiye’de de bunu çok net görebiliyoruz. Benzin fiyatlarının 7 TL’nin üzerine çıktığı bu günlerde insanlar daha ekonomik ve daha çevreci olan LPG’li araçlara yöneliyor. Ayrıca dizel araçlar; ilk satın almadaki fiyat farkını ortalama 400.000 kilometrede amorti edebilirken, LPG’li araçlar ise dönüşüm maliyetini yaklaşık 20.000 kilometrede çıkararak kullanıcısını en çok 1 yılda hızlı bir şekilde kâra geçiriyor. Hal böyleyken birçok otomobil kullanıcısı LPG’li araçlara yönelmeye başladı” dedi.

LPG'Lİ OTOMOBİLLER YÜZDE 40 TASARRUF SAĞLIYOR

Türkiye yollarında yaklaşık 5 milyon LPG’li araç, yakıt ekonomisinin rahatlığını yaşıyor. Pompa fiyatı benzinin yaklaşık yarısı düzeyinde bulunan LPG’li araçlar, sürücülerine ortalama yüzde 40 tasarruf sağlıyor.

OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN DEVLERİ LPG'Yİ TERCİH EDİYOR

Pazar payı ile globalde açık ara lider olan oto gaz sistemleri firması BRC, 70 ülkede temsil ediliyor ve otomobil endüstrisinin dünya devleri olarak nitelendirilen Mercedes-Benz, Volvo, Audi, Volkswagen, Peugeot, Chevrolet, Citroen, Ford, Fiat, Honda, Kia, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Daihatsu gibi pek çok otomobil firması fabrika çıkışlı BRC LPG sistemleri ile donatılmış modeller üretiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu dizel oto LPG

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
DİZEL ARABALARA GELEN VERGİLERDEN MİLLET ALAMIYOR İLGİ AZALDIĞINDAN DEĞİL MALİYETLERDEN
O otomobil endüstrisi devleri bir zahmet elini taşın altına koysunlar ve içten yanmalı motor devrini bitirip elektrikli motora geçsinler. Hem sağlıksız hem petrole bağımlı hem pahalı hem dünyayı mahveden hemde arıza ve bakım delisi bu teknoloji artık silinip gitmeli.
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