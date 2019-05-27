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'Dizel yakıtlı araçlar kent merkezine girmesin' talebi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.05.2019 13:52 | Son Güncelleme

Türkiye Elektro Mobilite Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 'düşük emisyon bölgeleri oluşturulması' kararının ardından Antalya'dan başlayarak, şehir içine dizel yakıtlı araçlarla girilmesinin önlenmesi için mahkemeye gideceklerini kaydetti.

'Dizel yakıtlı araçlar kent merkezine girmesin' talebi

Avrupa Elektro Mobilite Birliği (AVERE) üyesi Türkiye Elektro Mobilite Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 'düşük emisyon bölgeleri oluşturulması' kararının ardından kent merkezlerine dizel araçlarla girilmesinin engellenmesi için mahkeme süreci başlatacaklarını söyledi. Bu süreci Antalya'dan başlayarak, yurt geneline yayacaklarını kaydeden Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Yurt dışındaki örnekleri ayrıntılı inceledik. Avrupa'da şehirlerde dizel yasağı uygulamaları belediyelerin inisiyatifiyle başlamıyor. Avrupa'da da bu konu mahkemeler üzerinden çözülmüş. Türkiye için de benzer bir yol haritası uygulanabilir. Bu nedenle konuyla ilgili yargıya başvuracağız" diye konuştu.

Avrupa'daki örneklerin çoğunu yerinde incelediklerini kaydeden Prof. Dr. Kumbaroğlu, "İncelemekle kalmadık, süreci yöneten asli unsurlarla da görüşmeler yaptık. Başta dizel yakıtlı olmak üzere taşıtların egzoz gazı şehirlerde önemli kirlilik kaynağı. Buna karşı, bilindiği gibi elektrikli araçlar egzoz gazı üretmiyor, temiz ve sağlıklı şehirlerin oluşmasına katkı sağlıyor" dedi.

'ANTALYA İÇİN SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ'

Türkiye'de de şehirlerde dizel yasağının başlaması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Türkiye denilince akla ilk gelen turistik yerlerden biri olan, rekor yabancı ziyaretçi sayısı ile uluslararası tanıtımda gözbebeğimiz Antalya'yı özellikle önemsiyor ve bu dönüşümün meşale şehri olarak görüyoruz. Bu kapsamda, dernek olarak öncelikle Antalya Büyükşehir Belediyesi ile konuyu görüşmek istiyoruz. Bu görüşmeyi haziran ayı içinde yapmayı planlıyoruz. Ancak kent yönetiminden bu yönde bir eğilim gelmezse, o zaman süreci mahkemeye taşıyacağız ve Antalya'da şehir merkezine dizel yakıtlı araçların girmesinin yasaklanmasını talep edeceğiz" diye konuştu.

Prof. Dr. Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

"Antalya'da böyle bir farkındalığın gelişmesi, sadece Antalyalılar için temiz, sessiz ve sağlıklı bir şehir oluşması için değil, aynı zamanda Antalya'nın tanıtımı ve ülkemizin yurt dışındaki imajı açısından da çok olumlu katkılar sunabilir. Milyonlarca turistin geldiği bir şehirde 'daha çevreci bir yaşam' için bu yönde adımlar atılması, dışarıdan nasıl göründüğünüzü de doğrudan etkileyecek çapta bir olay."

Prof. Dr. Kumbaroğlu, Türkiye Elektro Mobilite Derneği'nin, 'Büyükşehirlerde dizel yasağı başlasın' ve 'Belediye başkanlarının makam aracı elektrikli olsun' önerileri sunduğunu da hatırlattı.

KAYNAK:DHA


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Anahtar Kelimeler:
antalya dizel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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