Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine ceza!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yıl başından itibaren uygulamaya koyacağı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile daha önce egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan 1,5 milyon araç takipten kaçamayacak.

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Çevre Kanunu gereğince trafiğe kayıtlı araçların egzoz emisyon ölçümünü yaptırması gerekiyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin 761 araçtan yaklaşık 17 milyon 500 bini egzoz emisyon ölçümüne tabi tutuluyor.

Geçen yıl muayene yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 aracın yaklaşık 500 bininin herhangi bir nedenle trafiğe çıkamayacak durumda olduğu tahmin ediliyor. 1 milyon 431 bin 125 araç sahibi ise egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmadı.

Çevre Kanunu kapsamında yıl sonuna kadar egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine yeni yıl itibarıyla 1895 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 790 lira idari para cezası uygulanacak.

Bakanlık, 1 Ocak 2020 itibarıyla kurduğu otomatik plaka tanıma sistemi EGEDES aracılığıyla, uyarılara rağmen egzoz ölçümünü yaptırmayan araçları tespit edecek. Yeni yıl itibarıyla Ankara'da uygulamaya konulacak sistem, 6 ay içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirilecek.