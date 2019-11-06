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Ekim ayında en çok satan otomobil markaları

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.11.2019 15:28 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir en çok otomobil satan markalar sıralamasında zirvede yer alan FIAT, Renault gibi isimler, Ekim ayında Volkswagen'in gerisinde kaldı. Oysa hem FIAT, hem de Renault kredi teşviki kapsamında modellere sahipti.

Ekim ayında otomobil satışlarının nasıl seyredeceği büyük merak konusuydu. Çünkü geçtiğimiz Eylül ayının sonlarına doğru, üretimi ülkemizde gerçekleşen bazı otomobiller için kredi faizlerinin 0.49 ile 0.69 aralığına çekileceği açıklanmıştı.Kredi faizlerinin bu kadar uygun bir aralığa çekilmesiyle birlikte satışların da patlaması bekleniyordu. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı.Otomobil üreticileri kredi kapsamındaki otomobillerinin fiyatlarını arttırınca, tüketici de tercihini farklı markalardan, farklı modellerden yana kullanandı.

Türkiye'de en çok satan hafif ticari araç markaları

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Fiat Renault otomotil satış

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