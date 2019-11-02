Ekim ayında en fazla ihracat otomotivde

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 934 milyon 796 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 554 milyon 685 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 95,2'yle fındık ve mamülleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,2'lik azalışla 12 milyar 426 milyon 864 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 12,3'lük artışla 2 milyar 428 milyon 60 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 9,7'lik azalışla 374 milyon 790 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ülke verilerine bakıldığında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,49 milyar dolar ile Almanya, 982 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 978 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,3 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,7 olarak gerçekleşti. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payı ekimde yüzde 48,4 oldu.