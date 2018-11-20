FİNANS

Ekim’de en çok satan otomobil markaları

OTOMOTİV HABERLERİ  | 20.11.2018 08:39 | Son Güncelleme

Ekim ayında iyiden iyiye daralan otomobil pazarı, ÖTV indirimiyle rahat bir nefes aldı. Peki geçtiğimiz ay en çok satan otomobil markaları hangileri oldu. İşte detaylar.

Ekim’de en çok satan otomobil markaları

Ağustos ayından bu yana otomobil sektöründe kritik bir daralma söz konusu. Sıfır otomobil fiyatlarının artan döviz kuruyla paralel olarak yükselmesi, insanların alım gücünü olumsuz anlamda etkiledi. Dolayısıyla bu durum otomobil satışlarının düşmesine neden oldu.

Kasım ayının başında gelen ÖTV indirimiyle otomobil sektörü rahat bir nefes aldı. Zira geçtiğimiz Ekim ayında sektördeki daralma maksimum seviyeye ulaşmıştı. Peki geçtiğimiz ay en çok otomobil satan marka hangisi oldu?

Bu yazımızda en çok satan otomobil markalarını sizlerle paylaşacağız. Hemen baştan belirtelim. Bahse konu rakamlar ODD’den alınmış olup, resmi rakamlardır.

Oluşturduğumuz listede bulunan adet sayıları sadece otomobil sınıfındaki araçları içermektedir. Yani bu listede belirtilen sayılar içerisinde hafif ticari ya da ticari araçlar dahil edilmemiştir.

En çok satan otomobil markaları listemize geçmeden önce, listede önemli sürprizlerin olduğunu da sizlerle paylaşalım. Elbette Ekim ayı satışları hayli düşük. Bu son derece normal bir durum. Muhtemelen Kasım ayı raporunda bu rakamlar ikiye hatta üçe bile katlanmış olabilir. Bunu önümüzdeki ay göreceğiz.

Az önce de belirttiğimiz üzere liste sadece otomobilleri kapsadığı için, toplam satış bazında zirveye oynayan bazı isimlerin ilk 5 dışında kalmış olması sizleri şaşırtması. İşte Türkiye’ye Ekim ayında en çok satan otomobil markaları!

10) Skoda – 772 adet
9) Ford – 779 adet
8) Dacia – 1042 adet
7) Hyundai – 1266 adet
6) Renault – 1321 adet
5) Toyota – 1326 adet
4) Volkswagen – 1406 adet
3) Fiat – 1438 adet
2) Nissan – 1594 adet
1) Honda – 2047 adet

Beş kameralı Nokia 9’un kılıfı sızdı!

PARTNERPara vermek istemeyince bakın ne yaptı...Para vermek istemeyince bakın ne yaptı...
TESK'ten araç sahiplerine kış lastiği uyarısıTESK'ten araç sahiplerine kış lastiği uyarısı
Jaguar I-Pace markanın yeni amiral gemisi olabilir!Jaguar I-Pace markanın yeni amiral gemisi olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobil ÖTV

En Çok Okunan Haberler

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Defne yaprağı Türkiye'den dünyaya satılıyor

Defne yaprağı Türkiye'den dünyaya satılıyor

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobillerin gizli kalmış özellikleri

Otomobillerin gizli kalmış özellikleri

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Gümrüklerde binlerce araç bekliyor!

Gümrüklerde binlerce araç bekliyor!

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VW – Ford İttifakı’na son noktayı koydu!

VW – Ford İttifakı’na son noktayı koydu!

Jeep’in yeni pick-up modeli ortaya çıktı!

Jeep’in yeni pick-up modeli ortaya çıktı!

TESK'ten araç sahiplerine kış lastiği uyarısı

TESK'ten araç sahiplerine kış lastiği uyarısı

Jaguar I-Pace markanın yeni amiral gemisi olabilir!

Jaguar I-Pace markanın yeni amiral gemisi olabilir!

İkinci Ar-Ge merkezini kuruyor

İkinci Ar-Ge merkezini kuruyor

Range Rover Evoque 2018 LA Motor Show’a katılacak!

Range Rover Evoque 2018 LA Motor Show’a katılacak!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.