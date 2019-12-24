Elazığ’dan yerli otomobile destek

27 Aralık’ta tanıtımı yapılması planlanan Türkiye’nin yerli otomobiline her yerden olduğu gibi Elazığ’dan da destek veriliyor. Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye’nin dünyada kendi otomobilini üreten 23. ülke olduğu belirtilerek, kurum olarak sadece Türkiye’deki değil dünyanın dört bir yanındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını gururlarından bu başarıyı desteklemek amacıyla, üretilecek 23. otomobili satın alarak farkındalık oluşturacaklarını aktardı. Arslan, ayrıca iş dünyasından bir çok insanın yerli otomobil talep ettiğini dile getirdi.

"Türkiye her geçen gün bu konuda kendini ispatlıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde onun gösterdiği hedefle Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve büyük sanayicilerin Türkiye Otomobili Girişimcileri Grubunu kurduğunu anımsatan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan: “Amaç yerli otomobil imalatını ülkemizde gerçekleştirmek ve dünyaya Türkiye markasını taşımaktı. Bununla alakalı 2 yılı aşkındır çok ciddi çalışmalar yapılıyordu. İnşallah önümüzdeki günlerde 27 Aralık’ta tanıtımı gerçekleşecek. Biz bu süreci Odalar Borsalar Birliğinin üyesi olduğumuzdan dolayı yakinen takip ediyoruz. Gerçekten muazzam çalışmalar var. Türkiye’miz her geçen gün bu konuda kendini ispatlıyor, geliştiriyor, yerli helikopterini, İHA ve SİHA’sını üreten noktaya geldi. Yerli savaş uçağını üretmek için, bunlarda kullanılan motorların imalatıyla alakalı ciddi çalışmalar yapılıyor. Biz otomobil konusunda çok geri ve geç kaldık. Ama inanıyorum ki teknolojinin ilerisinde mevcut pazarda şu anda rağbet gören herkesin ilgi odağına oturmuş elektrikli otomobil üretme noktasında Türkiye farkındalığını ortaya koyacaktır. Uluslararası alanda rağbet edebilir bir markayı layıkıyla yerine getirecektir ki Türkiye’nin önde gelen sanayicileri bu işin içine girdi tabiri caizse taşın altına gövdesini koydu ve 2 yıldır çok yoğun bir çalışma yürütmekteler, şu anda sonuca gelinmiş durumdadır” şeklinde konuştu.