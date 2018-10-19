Elektrikli araçların lideri

Yılın ilk sekiz ayında Avrupa genelinde 26 binlik satış performansına ulaşan NISSAN LEAF, Norveç’te diğer tüm otomobil marka ve modellerini geride bırakarak aynı zamanda Norveç’in en çok satan binek otomobili olarak da önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa genelinde her 10 dakikada bir adet NISSAN LEAF satıldı. Yeni NISSAN LEAF; Avusturya, Fransa, Almanya, Hollanda, Portekiz ve İspanya gibi önemli pazarlar da dahil olmak üzere Avrupa genelinde satışlarını artırdı. Sadece elektrikli otomobil pazarını domine etmekle kalmayan yeni NISSAN LEAF, Norveç’te tüm elektrikli ve içten yanmalı motora sahip otomobilleri geride bırakarak 2018 yılının en çok satan otomobili oldu.

NISSAN LEAF, sadece perakende satışlarıyla değil kurumsal satışlarda da öne çıkıyor. Yılın ilk sekiz ayında Avrupa genelinde perakende satışların yanı sıra ticari işletmeler ve filolara satışı da atış gösterdi. Yılın ilk sekiz ayında Avrupa genelinde 8 bin adet NISSAN LEAF, kurumsal işletmelere ve filolara teslim edildi.