FİNANS

En çok satan SUV modelleri – Mart 2019

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.04.2019 09:08 | Son Güncelleme

Son dönemde SUV satışları Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de hızla artıyor. Peki geçtiğimiz ay en çok satan SUV modelleri hangileriydi? İşte konu hakkındaki detaylar.

En çok satan SUV modelleri – Mart 2019

Son yıllarda SUV tarzındaki modeller daha çok tercih edilmeye başladı. Genel olarak HB tarzı araçlardan hoşlananlar, daha geniş bir araca geçmek istediklerinde ilk tercihleri SUV tarzı bir araç oluyor.

Elbette bu durumun birden fazla nedeni mevcut. SUV tarzındaki araçlar, crossover havasına sahip olmasına karşın fiyat olarak hayli uyguna satılıyorlar. Hatta bu kategorideki araçların normal bir HB ya da sedan otomobil fiyatına satıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Peki geçtiğimiz ay ülkemizde en çok satan SUV modelleri hangileriydi?

Genele bakıldığında Nissan’ın bu alanda açık ara önde olduğu zaten biliniyor. Nitekim Mart ayında en çok satan SUV modelleri listesine baktığımızda da bu açıdan herhangi bir sürprizle karşılaşmıyoruz.

Bu alanda güçlü olan isimlerden bir diğer olan Kia ise Peugeot, Hyundai ve Volkswagen’in gerisinde kalmış durumda. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri Mart ayında en çok satan SUV modelleri ile başbaşa bırakalım.

10) Renault Kadjar

Satış Adedi: 355

9) Opel Grandland x

Satış Adedi: 382

8) Ford Kuga

Satış Adedi: 383

7) Toyota CH-R

Satış Adedi: 562

6) Kia Sportage

Satış Adedi: 677

5) Volkswagen Tiguan

Satış Adedi: 1214

4) Hyundai Tucson

Satış Adedi: 1408

3) Peugeot 3008

Satış Adedi: 1454

2) Dacia Duster

Satış Adedi:1475

1) Nissan Qashqai

Satış Adedi: 2212

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Anahtar Kelimeler:
SUV otomobil fiyatları kia Peugeot hyundai Volkswagen

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