FİNANS

Enerji verimliliği için devrim gibi kararlar yolda

04 Ocak 2018 10:15

‘Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na göre binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik engeller azaltılacak, faturalar kıyaslanabilecek. Yaşı yüksek araçlardan daha fazla vergi alınması da planlanıyor.

Enerji verimliliği için devrim gibi kararlar yolda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tüketicilerin cebine yansıyacak önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlığın yapacağı söz konusu düzenlemeyle ‘kıyaslanabilir’ fatura uygulamasına geçilecek. Tüketici böylece, geçmiş dönemler ve benzer tüketici gruplarının enerji tüketim miktarlarıyla karşılaştırma içeren bu faturalar sayesinde, enerji tasarrufu hakkında bilgilenecek.
 
6 KATEGORİDE 55 PLAN
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023’ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. 2017-2023 yılları arasında uygulanacak plan kapsamında toplam 6 kategoride toplam 55 eylem planıyla 2023’te Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması hedefi bulunuyor.

BİNALARA ENERJİ YÖNETİCİSİ
 
Ayrıca Türkiye genelinde enerji yöneticisi bulundurmakla yükümlü bina ve endüstriyel işletmelerin listesi güncellenecek. Enerji yöneticisi olmayanlara yönetici atamaları sağlanacak. Kamu İhale Mevzuatı’nda satın almalarda ‘satın alma maliyeti’ yerine ‘ömür boyu maliyet’ kriterine de bakılacak.
 
Güneş paneli özendirilecek
 
Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik engeller azaltılacak. Bu konudaki idari süreçler kolay ve hızlı hale getirilecek. Güneş paneli kullanan binaların şebeke işletmecileriyle mahsuplaşması kolaylaşacak.
 
Tüketiciye kıyaslanabilir fatura
 
Elektrik ve doğalgaz piyasalarında tüketicilere verimli olmayan tüketim alışkanlıklarından kaçınmalarını sağlamak için, tüketim miktarları, geçmiş dönemler ve benzer tüketici gruplarının enerji tüketim miktarlarıyla karşılaştırma içeren fatura bilgisi detaylı olarak sunulacak. Faturalardaki veriler karşılaştırılırken, derece gün sayısı gibi bilgileri de dikkate alan anlaşabilir veriler oluşturulacak.
 
Eski araca daha yüksek vergi
 
Enerji verimliliği yüksek, emisyon seviyesi düşük, küçük motor hacimli, yakıt pilli, elektrikli ve hibrit araçlara vergi avantajı getirilecek. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda elektrikli ve hibrit araçlara yönelik vergi indirimleri yer alıyor. Planla ilave vergi indirimlerinin uygulanmasına yönelik yapılacak analizler sonucu yeni bir düzenleme getirilmesi değerlendirilecek. Mevcut motorlu taşıt vergi sistemi geliştirilerek, düşük emisyonlu araçlar için vergi avantajı sağlanacak. Bu sisteme çevresel etki ve alım gücü dengesi dikkate alınarak, yaşı yüksek araçlardan daha yüksek vergi alınması uygulaması da dahil edilecek.

 

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Okuyucu Yorumları14 yorum
  • 21 Oy
    Yaşı yüksek araçtan daha fazla vergi! Eyyy bana oy veren garibanlar dönün bakiim arkanızı!!!
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  • 7 Oy
    tabi adamın elinde iyi kötü iki kuruşluk arabası var oanada göz dikin.düşük emisyonlu araba alamıyoki adam cokmu meraklı sanki eski arabaya binmeye.devlet olarak ne kkolaylık yapıyosunda adam yeni araba alabilsin.benzine mtv ötvye dakka başı zam.yakında boğazımıza girecek lokmayıda alıcaklar.cok bagırıcaz açız diye.size en büyük örnek iran....
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  • 5 Oy
    Yağdır gelsin. Yağ yok, çark dişlileri yemeye başladı AKP ... Yalnız o dişliler sizin işleyen düzeninizin dişlileri. Alacaksınız ilk seçimde karşılığını.. Biz kaç senedir yanlışları haykırırken bu kadar zor olmadan millet acı çekmeden bir değişim olsun istiyorduk. Ama ilk seçimde %40 ı bile geçemeyecek. Açlıktan ağzı kokmuş internet faturasını ödemeyen AKP li kardeşim az sonra bu gönderiye dislike atacak .. Biz senin içinde konuşmaya devam ederiz kardeşim. Sana hayırlı günler..
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  • 4 Oy
    zaten fakir kesim yaşı yüksek araç kullanıyor bu devlet ne varsa hep fakirden alıyor az insaf gösterin yazıklar olsun İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN ....
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  • 0 Oy
    tabi gelir olsun eski araçtan olsun ne maliye bakanıymış az yede az gez bizim paramızla ye iç * ondan sonra eski model araç kaldı vergi almadınız uçan kuşun kredi borcu var bırakında millet eski modele binsin sizin gibi altımızda zırhlı araç 5 yıldız otellerde yemek ekmek elden su gölden tek kelime haram olsun demek düşer dince caiz ise saygılar ...
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  • 0 Oy
    Güneş paneliden çok daha verimli artık güneş boyası..Bilim adamları içerdiği metalik tozlar sayesinde güneş ışığından elektrik üreten yeni bir grafen boya geliştirdiler. Artık herkes kendi evinde, bahçesinde, hatta arabasında bedava elektrik üretebilecek. Ücretsiz elektrik çağına geçmek için binaların dış cephesini ya da otomobillerin kaputunu grafenle boyamak yeterli. Kaynak : http://khosann.com/gunes-isigindan-elektrik-ureten-grafen-boya-ile-fatura-derdine-son-bedava-enerji-icin-evlerin-disini-boyamak-yeter/
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  • 0 Oy
    Yaşı yüksek araçları ,Düşük gelirli vatandaş kulanıyor.Hepsi 10 yaşı-15- yaşın üstinde.EWn düşük k yeni tenoloji araç 70 binden balşlıyor..Hangi asgari ücretli bu aracı alabilecek..Yine fırıldak çevriliyor.Yük Köle olarak bilinen düşük ve orta gelirlinin omuzuna atılacak...Böyle bir Devlet Baba anlayışı olamaz...Tam zulum sistemi...Ama unutulmamalıdır.Bir zalimi cezalandırmak için başka bir zalimi musalat eder Allah c. c.hu...Bence adil olun..Bu saltantta daha öncekilerin saltanatının yıkıldığı gibi yıkılır...Önemli olan altında kimsenin kalmaması..ancak zulm üzerine kurulu hiç bir sistem ay
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  • 0 Oy
    ne yapacağımızı şaşırdık
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  • 0 Oy
    yaw eski araçlardan neden fazla vergi alınsın adı üstünde yeni alacak parası olmayan mecburen eski araçla idare ediyor gariban yine gariban alsınlar bakalım yüksek vergide görelim seçimlerde bizde yüksek vergi ödetiriz
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  • 0 Oy
    yaşı yüksek araca fakir fukara biner, gücü yetse herkes yeniyi ister. yani garibanın sırtına biraz daha yük binecek. alınan oyların büyük çoğunluğuda geçim seviyesi düşük kişilerden geliyor. kendi düşen ağlamaz :)
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  • 0 Oy
    gariban iyi kötü bir arabaya biniyor. ölüyü diriyi öptüler gözü garibanın yırtık donuna diktiler. yazıklar olsun . öpmeye çalıştığınız garibanın oyuyla geldiniz. o garibanlar öpüldüğü gibi zamanı gelince öpmeyi de çok iyi bilir....
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  • 0 Oy
    yaşı yüksek araç binaya enerji yönetici aman siz bişe vermeyin hep bizler verelim bir yer ararlan memeleketi terk edelim vergi cenneti ülkemiz ama gariban için zengin ödemesin millet bayraga sarılsın devlet büyükleri ve yandaşları paraya sarılsın
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  • 0 Oy
    alamayacağın vergiyi koysan ne olur.
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  • 0 Oy
    gariban zaten arabası 7 bin ila 20 tl arası araclara biniyor onuda elinden alın kurtulun
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