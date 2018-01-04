Enerji verimliliği için devrim gibi kararlar yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tüketicilerin cebine yansıyacak önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlığın yapacağı söz konusu düzenlemeyle ‘kıyaslanabilir’ fatura uygulamasına geçilecek. Tüketici böylece, geçmiş dönemler ve benzer tüketici gruplarının enerji tüketim miktarlarıyla karşılaştırma içeren bu faturalar sayesinde, enerji tasarrufu hakkında bilgilenecek.

6 KATEGORİDE 55 PLAN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023’ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. 2017-2023 yılları arasında uygulanacak plan kapsamında toplam 6 kategoride toplam 55 eylem planıyla 2023’te Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması hedefi bulunuyor.





BİNALARA ENERJİ YÖNETİCİSİ

Ayrıca Türkiye genelinde enerji yöneticisi bulundurmakla yükümlü bina ve endüstriyel işletmelerin listesi güncellenecek. Enerji yöneticisi olmayanlara yönetici atamaları sağlanacak. Kamu İhale Mevzuatı’nda satın almalarda ‘satın alma maliyeti’ yerine ‘ömür boyu maliyet’ kriterine de bakılacak.

Güneş paneli özendirilecek

Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik engeller azaltılacak. Bu konudaki idari süreçler kolay ve hızlı hale getirilecek. Güneş paneli kullanan binaların şebeke işletmecileriyle mahsuplaşması kolaylaşacak.

Tüketiciye kıyaslanabilir fatura

Elektrik ve doğalgaz piyasalarında tüketicilere verimli olmayan tüketim alışkanlıklarından kaçınmalarını sağlamak için, tüketim miktarları, geçmiş dönemler ve benzer tüketici gruplarının enerji tüketim miktarlarıyla karşılaştırma içeren fatura bilgisi detaylı olarak sunulacak. Faturalardaki veriler karşılaştırılırken, derece gün sayısı gibi bilgileri de dikkate alan anlaşabilir veriler oluşturulacak.

Eski araca daha yüksek vergi

Enerji verimliliği yüksek, emisyon seviyesi düşük, küçük motor hacimli, yakıt pilli, elektrikli ve hibrit araçlara vergi avantajı getirilecek. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda elektrikli ve hibrit araçlara yönelik vergi indirimleri yer alıyor. Planla ilave vergi indirimlerinin uygulanmasına yönelik yapılacak analizler sonucu yeni bir düzenleme getirilmesi değerlendirilecek. Mevcut motorlu taşıt vergi sistemi geliştirilerek, düşük emisyonlu araçlar için vergi avantajı sağlanacak. Bu sisteme çevresel etki ve alım gücü dengesi dikkate alınarak, yaşı yüksek araçlardan daha yüksek vergi alınması uygulaması da dahil edilecek.