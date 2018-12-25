Engelli sürücüler için geliştirildi!

İngiliz otomotiv devi Jaguar Land Rover’ın Range Rover Sport modelini temel alarak geliştirdiği ve ‘görünmez vale’ adını verdiği bu teknolojide engelli sürücülerin hayatını kolaylaştırmak için yola çıktı. Altı ay boyunca bir laboratuvar ortamında geliştirilen bu sistem geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Son derece anlamlı bir amaçla yola çıkan İngiliz şirketler grubu aslında her sürücünün olası kazalar sebebiyle engelli adayı olduğu hayatımızda engelli sürücüler konusunda ne denli duyarlı olduğunu gösterdi. Bir anlamda otomotiv sektörüne de örnek olmuş oldu.

Günümüzde en az üç engelli sürücüden biri araçlarının günlük kullanımında bazı pratik zorluklar yaşıyor. Örneğin normal şartlarda aracın kapısını açmak gibi basit bir eylem bile onlar için oldukça karmaşık hale gelebiliyor. Ancak ‘görünmez vale’ gibi otomobil üreticileri için küçük uğraşlı teknolojilerin çoğalması engelli sürücülerin gündelik yaşamlarında büyük farklar yaratabilir.

Aslına bakarsak bu gibi teknolojiler yeni değil. Bazı benzerleri Rolls-Royce Phantom gibi ultra-lüks otomobillerde mevcut. Ancak ne yazık ki fiyat etiketleri dudak uçuklatacak cinsten olan bu modellere herkesin erişimi yok.