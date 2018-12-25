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Engelli sürücüler için geliştirildi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.12.2018 09:02 | Son Güncelleme

İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, engelli sürücülerin hiçbir fiziksel temas olmadan araçlarına girip çıkabilmelerini sağlayan bir teknoloji geliştirdi. İşte detaylar.

Engelli sürücüler için geliştirildi!

İngiliz otomotiv devi Jaguar Land Rover’ın Range Rover Sport modelini temel alarak geliştirdiği ve ‘görünmez vale’ adını verdiği bu teknolojide engelli sürücülerin hayatını kolaylaştırmak için yola çıktı. Altı ay boyunca bir laboratuvar ortamında geliştirilen bu sistem geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Son derece anlamlı bir amaçla yola çıkan İngiliz şirketler grubu aslında her sürücünün olası kazalar sebebiyle engelli adayı olduğu hayatımızda engelli sürücüler konusunda ne denli duyarlı olduğunu gösterdi. Bir anlamda otomotiv sektörüne de örnek olmuş oldu.

Günümüzde en az üç engelli sürücüden biri araçlarının günlük kullanımında bazı pratik zorluklar yaşıyor. Örneğin normal şartlarda aracın kapısını açmak gibi basit bir eylem bile onlar için oldukça karmaşık hale gelebiliyor. Ancak ‘görünmez vale’ gibi otomobil üreticileri için küçük uğraşlı teknolojilerin çoğalması engelli sürücülerin gündelik yaşamlarında büyük farklar yaratabilir.

Aslına bakarsak bu gibi teknolojiler yeni değil. Bazı benzerleri Rolls-Royce Phantom gibi ultra-lüks otomobillerde mevcut. Ancak ne yazık ki fiyat etiketleri dudak uçuklatacak cinsten olan bu modellere herkesin erişimi yok.

Şimdi Jaguar ve Land Rover (JLR) marka otomobillerin de pek ucuz olmadığını söyleyebilirsiniz. Bu çok doğru. Ancak ufak bir dipnot olarak günümüzde satılan tüm otomobillerde kullanılan üç noktalı emniyet kemerinin 1959 yılında bir Volvo mühendisi olan Nils Bohlin tarafından icat edildiğini ve daha sonraki yıllarda Volvo’nun “açık patent” olarak tanımladığı bu teknolojiyi isteyen diğer tüm araç üreticilerine ücretsiz lisanslarla verdiğini hatırlatalım. Yani JLR de çok büyük ihtimalle ilerleyen yıllarda görünmez vale teknolojisini diğer tüm otomobil üreticilerin erişimine açabilir.

Şimdi gelelim Jaguar Land Rover tarafından geliştirilen görünmez vale teknolojisinin detaylarına

Temelinde radar sensörlerinin yer aldığı görünmez vale, aracına yaklaşan sürücünün hareketlerini takip, tespit ve analiz ederek onu tanıyor ve kapılarını otomatik olarak açıyor. Bundan sonra sürücüye ise direksiyon başına oturmak ve baş hizasındaki düğmeye basarak yada aracın dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemine dokunarak kapının yine otomatik olarak kapanmasını sağlamak kalıyor.

Sistem geçtiğimiz günlerde Afganistan Savaşı’nda sağ kolunu kaybeden eski bir Kraliyet Denizcisi Mark Ormrod tarafından denendi. Sistemi bizzat deneyimleyen savaş gazisi Ormrod, görünmez vale teknolojisini “Bu yenilikçi teknoloji benim için oldukça faydalı olacak. Benim gibi arabaya girip çıkarken bazı sorunlarla karşılaşan insanların yaşamlarını kolaylaştırma konusunda gerçek bir güce sahip. Arabalarının kapısını açmak veya kapatmak birçok insan için önemsiz bir olay gibi görünebilir. Ancak önemsiz olarak kabul edilen bu küçük engeller, engelli insanlar için üstesinden gelmesi zor ve sinir bozucu hale dönüşebiliyor” şeklinde değerlendirdi.

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