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Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.02.2020 11:36 | Son Güncelleme

Geçen ekim ayında 3 kamu bankasınca başlatılan "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası"nın 31 Mart'a kadar uzatılmasıyla sıfır otomobil satışlarında adeta patlama yaşandı. Sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90 artarak 14 bin 373'ten 27 bin 273'e yükseldi.

Kamu bankalarının yerli üretimi desteklemek amacıyla geçen ekim ayında hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası"nın uzatılmasıyla otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki hareketlilik "tam gaz" devam ediyor.

Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Sıfır otomobiller bayilere hiç gelmeden fabrikalarda henüz banttan inmeden satılıyor, araç alacaklara 2-3 ay sonrasına gün veriliyor. Yerli üretim araçların yanı sıra diğer markaların da kampanyalara devam etmesi satışların katlanmasını sağlıyor. Araç alacakların taleplerine yetişmekte güçlük çeken sektör temsilcileri, bayilerde teşhir için otomobil bulamıyor.
Sektör temsilcileri, kampanyanın başlamasından itibaren Ekim-Aralık 2019 dönemini bir önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 25,5'lik artışla kapattı. Geçen yılın son 3 ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında 197 bin 751 satış rakamına ulaşan sektör, 2020'ye de iyi başladı. Sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90 artarak 14 bin 373'ten 27 bin 273'e yükseldi.
Bursa'da Citroen, Hyundai, Honda, Kia ve Mazda'nın satış ve servis hizmetini veren İnallar Otomotiv Satış Direktörü Özben Ağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün 2019'a kötü başladığını ancak son çeyrekte kamu bankalarının kredi kampanyalarının arz talep dengesini değiştirdiğini söyledi.
Ağır, 2019'un son çeyreğinde bayilerdeki stokların tamamen bittiğini hatta taleplere yetişilemediğini anlatarak, şöyle konuştu: "Sıfır otomobillere olan talep 2020'nin ilk iki ayında da devam ediyor. Şu an banttan inmeden aracı satıyoruz. Çok yüksek bir talep var. Özellikle yerli üretim olan Honda markasında teslimat için nisan ayına gün veriyoruz. Diğer markalarda da benzer durum var. Bu durum bizi sevindiriyor. 970 yetkili satıcının yaşaması için faizlerin düşüşü can suyu oldu. Müşterilerimizi sıraya yazıyoruz. Ciddi bir sıra yazma durumu var. Yetkili satıcılardan fabrikalara yoğun bir talep var ama üretim planlamasının değişmesi çok kısa vadede olmuyor. Fabrikalar da ellerinden geldiğince üretimlerini öne çekiyorlar ancak bu da yeterli gelmiyor."
Toyota Plaza Akkoyunlu Satış Müdürü Ramazan Güleryüz de geçen yılın son 3 ayından itibaren sıfır araç satışlarındaki yoğunluğun sürdüğünü vurguladı. Güleryüz, 2019'u beklentilerin üzerinde kapattıklarını ifade ederek, "Kredi kampanyaları 2020'nin ilk 3 ayında uzatıldı. Beklentimiz bunun devam etmesi. Satışlar oldukça iyi. Uzun süredir yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz. 2-3 aylık sıralar yazmaya başladık. Araçlar bayiye hiç gelmiyor. Daha fabrikada sac halindeyken satıyoruz." dedi.
Bayide teşhir için araç bulamadıklarını aktaran Güleryüz, kredi faizleri böyle devam ederse 2020'de satışların geçen yılın yüzde 20-25 üzerinde olmasını beklediklerini sözlerine ekledi. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
otomobil, satış, faiz, kredi,

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